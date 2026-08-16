Экскурсия в Альпах закончилась трагедией: в карете с туристами отказали тормоза. Фото

В Швейцарских Альпах во время возвращения туристической группы после экскурсии произошла смертельная авария с участием конных экипажей. В результате ДТП погибла 73-летняя женщина, ещё несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

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Инцидент произошел в районе долины Оберэнгадин, когда группа из примерно 40 человек возвращалась в Понтрезину на двух конных экипажах, сообщает местное СМИ SRF. На участке дороги со спуском у одного из экипажей возникли проблемы с тормозами.

Как сообщила кантональная полиция Граубюндена, кучер заметил, что тормозная система работает недостаточно эффективно. Он попытался направить тройку лошадей на более ровный участок дороги, чтобы снизить скорость, однако во время маневра одна из лошадей упала.

Опасный маневр

После падения лошади кучер лишился возможности должным образом управлять экипажем. Карета продолжила движение и на большой скорости врезалась в дерево, которое стояло вдоль дороги.

От сильного удара часть пассажиров вылетела из кареты. 73-летняя женщина получила настолько тяжёлые травмы, что медики не смогли её спасти. Она скончалась ещё до прибытия в больницу.

Остальных пострадавших доставили в больницы кантона Граубюнден. Для этого были задействованы три вертолета и четыре машины скорой помощи.

Члены группы, не получившие травм, остались в Понтрезине. Там с ними работали специальные команды психологической помощи.

По данным кантональной полиции Граубюндена, все около 40 участников туристической группы проживают в Швейцарии.

Полиция и прокуратура начали расследование. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства аварии, в частности причины неисправности тормозов и ход событий перед столкновением с деревом.

Горная долина

Авария произошла в районе Розегталь — небольшой долины, простирающейся от Понтрезины на юг в направлении вершин Пиц-Глюшайнт и Пиц-Розег.

Эти вершины расположены на швейцарско-итальянской границе. С запада долину ограничивает Пиц-Корвач, а с востока — Пиц-Бернина.

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