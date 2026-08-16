Украинцы активно скупают огромные квартиры на 100-200 "квадратов": где массово ищут жилье

Большие квартиры на 100-200 "квадратов" пользуются большим спросом среди украинцев – причем, даже несмотря на войну. Наиболее востребованным же такое жилье является в центральных и северных областях страны – в частности, в Винницкой, где количество отзывов на объявления о продаже такого жилья выросло сразу на 700%.

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Об этом OBOZ.UA рассказали на профильном портале по поиску недвижимости. Там отметили, что также популярными являются:

Черниговская область, где спрос увеличился на 250%;

Житомирская – на 150%;

Закарпатская – на 115,4%;

Днепропетровская – на 38,5%.

"Произошло выравнивание спроса между регионами. В западных областях интерес покупателей уменьшился из-за высоких цен и перенасыщения рынка. А активность сместилась в центральные, северные и южные регионы, где спрос существенно вырос на фоне более умеренных цен", – объяснили аналитики.

При этом подчеркивается: рынок же огромных квартир – на 150-200 "квадратов" – демонстрирует отчетливую "поляризацию и чувствительность к наличию платежеспособного покупателя". Так:

Центральные области Украины постепенно становятся местом, куда переезжают бизнесы и семьи. Поэтому там становится больше людей, бизнеса и спроса, а соответственно — больше предложений и отзывов на рынке.

В то же время в областях других регионов – например, в Ривненской области – "рынок такого формата фактически остановился из-за нехватки покупателей с соответствующим капиталом".

Украинцы ищут "запасные" квартиры

Тем временем, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны – при чем, не только в качестве нового постоянного места проживания, но и рассматривая его как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.

В частности, рассказала коммерческий директор одной из строительных компаний Марианна Бигунец, прежде всего, переезжать готовы жители Киева и области. А также Харькова, Днепра и Запорожья.

"Часть жителей крупных городов на востоке, юге, севере и центре страны начинает рассматривать переезд не как временное решение, а как возможность изменить место жительства на постоянной основе. В настоящее время доля таких обращений составляет около 30-40% от их общего количества", – говорится в сообщении.

Тем не менее, подчеркивается, говорить о полноценно сформировавшемся тренде преждевременно. Ведь пока речь идет "скорее об изменении настроений людей после серии масштабных российских атак".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина остро ощущает проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, ныне в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. При этом значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых зданий. Впрочем, принудительного отселения жильцов не будет.

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