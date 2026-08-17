Готовятся самые масштабные санкции против России за всю войну: в ЕС раскрыли планы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз (ЕС) планирует представить новый пакет санкций против России. По ее словам, он может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, предполагается, что общее количество российских юридических и физических лиц, против которых будут введены ограничения, увеличится сразу на треть.

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Об этом она рассказала Die Welt. По словам Каллас, принятие нового пакета ожидается уже осенью.

"Осенью я предлагаю ввести самые масштабные санкции с начала войны... Давление должно продолжать усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит войну", – подчеркнула Каллас.

В то же время, каких-либо подробностей новых ограничений она раскрывать не стала. Как и отношения стран-членов блока к такому масштабному пакету.

При этом Каллас заверила: уже введенные против России санкции нанесли стране ощутимый ущерб. По ее словам, из-за европейских ограничений "российская военная машина лишилась более 1 трлн евро".

Ранее же ЕС расширил санкции в отношении лиц , причастных к полномасштабной агрессии РФ – в ответ на усиление целенаправленных ударов России по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины. В "черный список" включили:

руководителей компаний, разрабатывающих специализированное программное обеспечение для российских беспилотных летательных аппаратов (боевых и разведывательных дронов);

руководителей российских компаний, отвечающих за производство и поставку систем связи для нужд армии РФ,

топ-менеджеров компаний ВПК РФ, привлеченных к разработке и внедрению военных технологий космического назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против лиц, причастных к незаконному вывозу украинского зерна. Санкции касаются как физических лиц и компаний, так и судов, задействованных в этом процессе.

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