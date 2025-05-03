Есть сигналы, что Украина может остаться один на один с Россией после прекращения огня, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский предупредил, что в случае прекращения огня Украина может остаться один на один с Россией. Глава государства считает, что после договоренностей о перемирии Соединенные Штаты могут прекратить помогать нашей стране.

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В то же время Зеленский уверен, что страны Европы продолжат поддерживать Украину в борьбе с РФ. Об этом президент заявил во время общения с журналистами, сообщает Interfax.

По мнению главы государства, даже после выхода США из переговорного процесса Украина будет получать поддержку европейских стран.

"Видите, как сложно сделать даже первый шаг – прекращение огня. Представьте себе, все понимают: вопросы территорий, санкций – как это будет сложно. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после того, как договорятся о ceasefire, некоторые страны будут хотеть, чтобы мы с россиянами остались один на один. Это такие сигналы. Но все равно Европа, я уверен, будет рядом, потому что есть много вопросов, которые связаны. Для нас это важно", – сказал Зеленский.

Также в ходе общения с журналистами Зеленский официально отказался от предложенного российским диктатором Путиным трехдневного перемирия с 7 по 9 мая. Предложение главаря Кремля украинский президент назвал "театральной постановкой", призванной создать иллюзию выхода России из изоляции.

Кроме того, украинский президент подчеркнул, что настаивает на всеобъемлющем прекращении огня на 30 дней, предложенном США. Зеленский добавил, что Украина "не может гарантировать безопасность" иностранцев, которые приедут на путинский парад в Москву 9 мая.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп в ближайшее время должен решить, сколько внимания Соединенные Штаты и дальше будут уделять "на самом высоком уровне" войне России против Украины. У конфликта нет военного решения, считают в Белом доме, поскольку ни Россия не способна полностью захватить Украину, ни Украина – полностью вытеснить РФ к границам 2014 года.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Государственного департамента США Темми Брюс на брифинге 1 мая сказала, что США не собираются быть "вечными" посредниками между Украиной и Россией в урегулировании войны. Сейчас настало время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения.

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