Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине: на что пойдут деньги. Фото

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Киеве переговоры со своим нидерландским коллегой Давидом ван Веелом. По результатам встречи Нидерланды объявили о предоставлении Украине 25 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры.

Видео дня

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что средства направят на приобретение нового оборудования, проведение аварийных ремонтов и поставки газа. Также известно, что Сибига рассказал коллеге о ситуации на фронте, последствиях российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и потребности для защиты и стабилизации энергетического сектора перед началом зимы.

"Мы высоко ценим поддержку Нидерландов, в частности военную помощь на сумму более 13 миллиардов евро. Нидерланды также стали первой страной, которая сделала вклад в 500 миллионов евро в рамках инициативы PURL. Спасибо за этот решительный шаг и ваше лидерство", – отметил Андрей Сибига.

Еще одним пунктом переговоров стал вопрос привлечения России к ответственности. Давид ван Веел отметил, что Нидерланды будут принимать начальный этап работы Специального трибунала по преступлению агрессии.

"Поддержка Украины и сильное давление на Россию являются жизненно важными. Мы также должны обеспечить, чтобы российские военные преступления не остались безнаказанными. В Киеве я объявил, что Нидерланды будут принимать этапы создания трибунала по вопросам агрессии", – отметил Давид ван Веел в заметке в соцсети Х (бывший Twitter).

Также дипломаты обсудили евроинтеграцию Украины и дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

Что известно об инициативе PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это совместная инициатива партнеров Украины, направленная на финансирование закупок вооружения в Соединенных Штатах. Президент Владимир Зеленский поблагодарил государства, которые уже присоединились к ней, среди которых Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада. На прошлой неделе Норвегия объявила о дополнительном взносе в размере 200 миллионов долларов, а общая сумма поддержки превысила 2,5 миллиарда долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Верховная Рада одобрила изменения в бюджет, выделив 325 миллиардов гривен на оборону, из которых 292 миллиарда – это доходы от замороженных российских активов. Средства пойдут на финансирование ВСУ, производство оружия, закупку дронов и обеспечение военных, чтобы избежать задержек выплат и усилить обороноспособность страны.

– Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Он может быть готов уже в конце года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!