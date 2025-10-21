В Украине приняли изменения в бюджет: сколько средств выделили на оборону и откуда они

Верховная Рада одобрила изменения в бюджет, выделив 325 миллиардов гривен на оборону, из которых 292 миллиарда – это доходы от замороженных российских активов. Средства пойдут на финансирование ВСУ, производство оружия, закупку дронов и обеспечение военных, чтобы избежать задержек выплат и усилить обороноспособность страны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Согласно обновленным показателям, расходы вырастут на 325 миллиардов гривен. Как отметила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, 292 миллиарда гривен из этой суммы составляют доходы от замороженных российских активов, которые партнеры обязались передать Украине раньше, чем планировалось.

Остальные средства будут поступать из внутренних источников государственного бюджета. Основная цель принятых изменений – избежать задержек в выплатах военным и обеспечить бесперебойное финансирование производства оружия, боеприпасов и дронов. По словам Пидласой, решение позволит не только поддержать армию на передовой, но и усилить оборонно-промышленный комплекс Украины.

Как распределят средства

210,9 млрд грн – Вооруженным силам Украины;

– Вооруженным силам Украины; 99,1 млрд грн – на производство и закупку оружия и боеприпасов;

– на производство и закупку оружия и боеприпасов; 8,1 млрд грн – Национальной гвардии;

– Национальной гвардии; 4,3 млрд грн – на закупку дронов (Госспецсвязь);

– на закупку дронов (Госспецсвязь); 1,3 млрд грн – Службе безопасности Украины;

– Службе безопасности Украины; 918 млн грн – Государственной специальной службе транспорта;

– Государственной специальной службе транспорта; 83 млн грн – Государственной пограничной службе;

– Государственной пограничной службе; 28,8 млн грн – Главному управлению разведки Минобороны;

– Главному управлению разведки Минобороны; 8 млн грн – Службе внешней разведки.

Благодаря этому решению государство сможет оперативно покрывать потребности воинских частей и не допустить задержек с финансированием стратегических программ, в частности производства отечественных боеприпасов, ремонта техники и строительства укреплений. Параллельно Верховная Рада переходит к рассмотрению госбюджета на 2026 год, который предусматривает рост расходов на социальную сферу, образование и медицину.

При этом правительство ищет возможности увеличить доходы бюджета на 100 млрд грн за счет детенизации экономики и усиления налогового контроля. Ожидается, что в 2026 году прожиточный минимум вырастет на 10%, однако останется ниже фактических потребностей граждан – из-за ограниченных возможностей бюджета в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы наполнить бюджет на следующий год, Кремлю придется "включать печатный станок", то есть печатать недостающие деньги. А кроме того – влезать в долги. Других вариантов поддержки экономики России в экспертной среде не видят.

