Италия готовит 12-й пакет помощи Украине с боеприпасами и ракетами для ПВО – Bloomberg

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны. Он может быть готов уже в конце года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, скорость утверждения пакета поддержки будет зависеть от парламентских процедур.

Правительство Джорджи Мелони с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году отправило Киеву уже 11 пакетов помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро. В частности, Италия предоставила Украине две ракетные батареи SAMP/T.

"Эти шаги свидетельствуют о неизменной поддержке Мелони Киева, даже несмотря на значительные ограничения бюджетных возможностей Италии и ослабление поддержки Украины со стороны США", – отмечает Bloomberg.

Итальянское правительство также обсуждает возможность активации национального исключительного пункта по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита, сообщили источники. Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют дополнительные расходы на оборону.

Как известно, Италия, которая традиционно отстает в расходах на оборону, договорилась с союзниками по НАТО об увеличении своего оборонного бюджета до общего уровня 5% валового внутреннего продукта к 2035 году.

Как писал OBOZ.UA, Италия выразила готовность оплатить закупку американского оружия для Украины. Она хочет присоединиться к специальной программе закупок PURL – с таким предложением выступил министр обороны страны Гвидо Крозетто, сообщили СМИ.

