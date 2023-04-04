Нидерланды выделили еще 274 млн евро на помощь Украине: куда направят средства

Правительство Нидерландов объявило о новом пакете помощи для Украины, которая более года борется с полномасштабным вторжением России. Киев получит, как военную, так и гуманитарную помощь в нескольких сферах.

Видео дня

Общая сумма помощи – 274 миллиона евро. Это первый в 2023 году транш комплексного пакета поддержки Украины на 2,5 миллиарда евро. Об этом сообщили министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в заявлении, обнародованном 3 апреля.

Из общей суммы 180 миллионов евро предназначены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление. Из них 100 млн – на инвестирование в проекты в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и образования, 40 млн – на продовольственную безопасность, 20 млн – на помощь в рамках Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, 10 млн – на поддержку психического здоровья, столько же – на разминирование.

Остальные 94 млн евро потратят на нелетальную поддержку ВСУ, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия. Из них 75 млн евро Нидерланды перечислят в специальную программу НАТО для передачи нелетальной поддержки защитникам Украины.

Кроме того, 14 млн евро пойдут на , поддержку Украины и Международного уголовного суда в расследовании военных преступлений РФ и создание в Гааге реестра ущерба в результате российской агрессии.

Еще 5 млн евро правительство хочет направить на сохранение культуры и наследия, "определяющих идентичность".

Как сообщал OBOZREVATEL, страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины. Первые детали будут согласованы 4 апреля на встрече министров иностранных дел государств-членов Альянса в Брюсселе (Бельгия), заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!