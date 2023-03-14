Я прошу прощения у уважаемых читателей за определённый китайский крен в моих статьях, однако же если полуторамиллиардная страна, являющаяся членом "ядерного клуба", со вторым в мире абсолютным ВВП и, кстати территорией, примерно равной территории США, начинает разворачивать "миротворческую" (и прочую!) активность, то игнорировать это нельзя.

Видео дня

Собирающийся с визитом в столицу мордора, а затем поговорить и с Президентом Украины главный китаец наверняка презентует более конкретный мирный план, чем обнародованные 12 пунктов "обо всём хорошем". Этот план, очевидно, будет основан на известном "ничейном предложении", о котором я писал здесь, но — с важной чисто китайской нюансировкой, ориентированной, впрочем, опять же не только на россию с Украиной.

Это будет связано с попыткой КНР заставить коллективный Запад, стремящийся помочь Украине, заодно помочь и Китаю восстановить полный и реальный суверенитет над Тайванем. Шантажируя возможной военной помощью россии, а то и некоей углублённой интеграцией с ней, директор Китая вне всяких сомнений внесёт тайваньский вопрос в свой план восстановления территориальной целостности Украины.

Части временно оккупированных украинских территорий явно или не очень явно в китайском плане будет как бы присвоен временный статус, аналогичный сегодняшнему статусу Тайваня, с той лишь разницей, что часть Украины оккупирована, а Тайвань просто напоминает по статусу былые "ЛНР"-"ДНР".

То есть китайский план возвращения Украине Донбасса и Крыма будет взаимосвязан с аналогичным планом восстановления полноценного суверенитета КНР над "Китайской Республикой", как себя называет Тайвань. Дескать, принцип территориальной целостности должен работать для всех одинаково — без преференций или, наоборот, рестрикций для отдельных стран. Так в Китае видят глобальную справедливость.

Ну а какие именно территории Украины будут таким образом увязаны китайцами с их Тайванем, зависит, разумеется от того, как успешно их будут возвращать под украинский контроль ВСУ.

То, что лично я от такого плана с такой азиатской увязкой, разумеется, не в восторге, никак не помешает китайцам его продвигать, ибо им важна не Украина, им важен Тайвань, проблемы же Украины им просто дают возможность решить под шумок проблемы собственные.

В США, без которых осуществить китайский план в таком варианте будет невозможно, данная увязка тоже, конечно, энтузиазма не вызовет. Вот пусть и ускорят освобождение Украины не по-китайски, не медля с поставками нам стратегического оружия. Тормозя же свою помощь Украине, они тем самым льют воду на мельницу КНР — своего закадычного соперника, конкурента и оппонента. Если Главная страна мира хочет остаться великой и решать мировые проблемы таки не по-китайски, пусть оперативно проявит себя на должном уровне, а не тянет привычно кота за хвост. Ибо на другом полюсе биполярного мира не дремлют.