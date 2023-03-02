Блог | Александр Кирш: Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине "ничью"

Ф. Искандер когда-то сформулировал такой "закон": "Плывя в королевском направлении, можно превышать даже королевскую скорость".

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В оркостане в рамках такого понятийного негласного разрешения в течение года шумно действовали пригожин, кадыров и гиркин, явно "двигаясь быстрее путина". Однако в последнее время пригожина резко приструнили, кадыров затих сам, а гиркин повис на волоске. Фланг тех, кто "круче путина", таким образом, практически ликвидирован, при этом сам путин уже не столько грозит, сколько ноет, хотя Запад и нытьё это по привычке воспринимает как угрозу.

Более подробно об этом было в предыдущем материале, где так же рассказывалось о некоторых сенсационных компромиссных предложениях не то путина, не то спецслужб — то ли рф, то ли США, то ли их обеих, а сейчас заговорили ещё и о возможной китайской причастности.

Так или иначе, некая "ничья", которую могут предложить Украине в условиях определённого ослабления сверхагрессивной риторики в мордоре, похоже, имеет своих сторонников не только в москве (как в кремле, так и на лубянке), но также и в Вашингтоне (среди обеих партий), и в Пекине (кстати — с Минском), а кроме того — возможно, в Париже, Берлине и даже Лондоне.

Суммируя надвигающиеся с самых разных сторон новости и предложения, можно говорить о некоем консенсусе, к которому с этих разных сторон постепенно двигаются — без Украины!!! — в уже не столь узких кругах мордора, Запада и Востока, каковой ИХ консенсус включал бы (плюс/минус) следующее:

восстанавливаются границы Украины на 23.02.2022 — с соответствующим выводом российских войск;

принадлежность Крыма и "остального" Донбасса становится темой переговоров;

путин остаётся при власти, как минимум, до президентских выборов 2024-го года;

членство Украины в НАТО заменяется программой расширенной военной помощи Украине со стороны США, Великой Британии, Германии и Франции;

Украине наряду с обменом пленных "всех на всех" выдаются непосредственные исполнители военных преступлений;

репарации с россии заменяются её энергопоставками Украине по сниженным ценам, а также помощью от США, Великой Британии, Германии и Франции при участии в этой помощи Китая;

с россии снимаются все западные санкции.

Такое вот всеобщее сохранение лиц и задниц, перед фактом которого — при наличии согласия вышеназванных стран — могут поставить Украину ("или воюй сама — как хочешь").

Очень многие происходящие сейчас процессы и телодвижения в это всё удивительно точно [шикарно] вписываются.