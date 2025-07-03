Зеленский приехал в Данию на церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 июля, прибыл в Данию с официальным визитом. Там он примет участие в церемонии открытия председательства этой страны в Совете Европейского Союза.

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Ожидается, что в течение дня Зеленский проведет ряд важных встреч с лидерами и высокопоставленными чиновниками ЕС. Об этом сообщает dr.dk.

Отмечается, что Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС.

В мероприятиях по случаю начала председательства также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд ведущих политиков ЕС.

Стоит отметить, что Дания с 1 июля взяла на себя председательство в Совете ЕС на полгода и представила свою программу с ключевыми целями.

Среди основных задач правительство выделило два приоритетных вопроса – это создание более безопасной Европы, в частности через усиленное управление миграцией в ЕС и постоянную поддержку Украины, а также развитие конкурентоспособной и экологической Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия не заинтересована в окончании войны в Украине, поэтому Киеву сейчас как никогда необходима поддержка. Она добавила, что поддержка может означать военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

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