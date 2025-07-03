"Главный компонент – дроны-перехватчики": Зеленский рассказал о важном соглашении с американской компанией по выпуску БПЛА

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Данию подписано соглашение с американской компанией Swift Beat. Договоренность предусматривает украинско-американское сотрудничество для производства БПЛА, в частности дронов-перехватчиков.

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"Визит в Данию начинается с важного шага для нашей защиты", – сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале. По его словам, договоренность о сотрудничестве для производства дронов – "это очевидный приоритет".

Зеленский рассказал, что подписание меморандума между Министерством обороны Украины и американской компанией Swift Beat, LLC позволит масштабировать производство дронов-перехватчиков, которые смогут сбивать большое количество "Шахедов", информирует Офис президента.

"Сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "Шахедов" в большом количестве. Поэтому я считаю, что это хорошее начало – работать в этом направлении", – сказал президент.

По его словам, речь идет о "сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году".

Производство дронов-перехватчиков, которые уже доказали свою эффективность в Украине, стало главным компонентом документа.

Зеленский добавил, что перехватчиков для уничтожения российских дронов и ракет, квадрокоптеров для разведки и корректировки огня, ударных дальнобойных дронов будет значительно больше, "именно так, чтобы обеспечивать реализацию наших задач в обороне и защищать жизни украинцев".

"Это документ о копродакшн между Украиной и США. Это будет несколько кампаний. Сосредотачиваются на дронах разного типа. Но то, что самое главное, – это этот год и следующий. Этот год – сотни тысяч. И следующий год – будет увеличение", – сказал президент.

Перед подписанием соглашения Зеленский провел встречу с CEO Swift Beat, LLC Эриком Шмидтом, на которой обсудили увеличение производства современных дронов для Украины.

Глава государства акцентировал, что некоторые украинские оборонные предприятия получат доступ к новым технологиям, что позволит расширить производство.

"Продолжим работу сегодня в Дании и над новыми такими договоренностями ради совместных производств, совместного развития, совместной защиты. Спасибо всем, кто помогает!" – говорится в сообщении украинского лидера.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июля Зеленский прибыл в Данию для участия в церемонии открытия председательства этой страны в Совете ЕС. Также запланирован ряд встреч с лидерами и высокопоставленными чиновниками Евросоюза.

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