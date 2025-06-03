'Ни одна другая страна не понимает лучше': Навроцкий заверил, что Польша продолжит сотрудничество с Украиной против агрессии РФ

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за поздравление с победой на выборах. Он отметил готовность к "продолжению партнерства, основанного на взаимном уважении и понимании, и отметил, что надеется на "решение назревших исторических вопросов".

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В то же время Навроцкий подчеркнул, что Польша едва ли не лучше других союзников Украины понимает угрозы, которые несет Россия. Свое обращение он опубликовал в официальном аккаунте в сети Х.

Новоизбранный президент Польши, который до выборов с 2021 года возглавлял польский Институт национальной памяти, намекнул, что при его президентстве Варшава активизируется в попытках "решить назревшие исторические вопросы" – очевидно, имея в виду болезненную для обоих народов Волынскую трагедию.

"Уважаемый господин президент Владимир Зеленский, спасибо за ваше обращение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", – написал Навроцкий.

В то же время новый президент страны, в сфере интересов которого как историка были, в частности, исследования антикоммунистической оппозиции в Польше и которого в России с февраля прошлого года объявили в розыск в рамках "уголовного дела" о демонтаже коммунистических памятников в стране, подчеркнул, что поляки как никто понимают масштабы российской угрозы.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы, и я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", – резюмировал Навроцкий.

Напомним, на выборах президента Польши, второй тур которых состоялся в воскресенье, 1 июня, победил Кароль Навроцкий, которого поддержала правая партия "Право и Справедливость". И не исключено, что эта победа может повлиять на польско-украинские отношения.

На следующий день после завершения голосования новоизбранный президент Польши сделал первое заявление уже в качестве главы государства. В этой речи он заверил, что не откажется ни от одного обещания, озвученного во время избирательной кампании.

В частности, еще до выборов Навроцкий заявлял, что поддерживает помощь Украине в защите от российской агрессии, но выступает против членства нашего государства в НАТО.

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