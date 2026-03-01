Одна из самых тяжелых зим в истории страны: Игорь Клименко поблагодарил спасателей, которые помогли Украине выстоять

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о завершении одной из самых сложных зим для страны, которая сопровождалась массированными обстрелами и ударами по критической инфраструктуре. Он отметил, что благодаря ежедневной работе всей команды МВД этот сложный период для многих стал теплее.

Об этом министр написал в своемофициальном Telegram-канале.

"Завершилась одна из самых тяжелых зим в украинской истории. Было действительно трудно – темно и холодно. Но мы устояли. Своей работой на грани человеческих и технологических возможностей наши спасатели ликвидировали последствия ежедневных атак", – написал министр.

По словам министра, подразделения ГСЧС работали в чрезвычайно сложных условиях: ликвидировали последствия атак во время морозов ниже – 20°C, на высоте более 30 метров под сильным ветром и даже под водой и метровым льдом. Работы часто продолжались под угрозой повторных ударов.

"Цена этой работы чрезвычайно высока. С начала полномасштабной войны 114 спасателей погибли в результате российской агрессии. Мы помним каждого", – подчеркнул Клименко.

Во время обесточивания по всей стране разворачивали Пункты несокрушимости и палатки ГСЧС, где люди могли согреться и получить психологическую помощь. В Киеве, в частности в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах, обустроили 10 модульных городков, что помогло тысячам жителей пережить тяжелые дни.

"Мы не дали врагу заморить киевлян холодом. Именно благодаря ежедневной работе всей команды МВД эта сложная и холодная зима для многих стала теплее. Спасибо каждому, кто спасает жизни и заботится о безопасности страны", – отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.