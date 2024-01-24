Независимо от позиции отдельных стран, Украина четко определила курс на членство в НАТО – Шмыгаль после встречи с Фицо

Украина продолжит курс в НАТО, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо. Этот решение не зависит от "позиции и желания отдельных стран".

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Как известно, Фицо против присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, о чем он заявлял публично. На брифинге в Ужгороде, где 24 января Шмыгаль провел переговоры со словацким коллегой, глава Украинского правительства сказал:

"Независимо от позиции и желания отдельных стран, Украина четко определила курс на членство в альянсе".

Также он отметил, что Фицо уважает суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Напомним: ранее премьер-министр Словакии объяснил свое нежелание видеть Киев в НАТО угрозой Третьей мировой войны. Он сообщил, что будет блокировать решение.

"Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом Третьей мировой войны", – говорил Фицо.

Он не против евроинтеграции Украины, но категоричен в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу. Фицо заявлял, что верит, что "этого никогда не произойдет". Словакия, напомним, является членом НАТО с 2004 года.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 января Роберт Фицо прибыл с визитом в Украину. Он приехал в Ужгород. Там премьер Словакии встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

– Было объявлено, что наша страна получит от частных компаний Словацкой Республики бронированные экскаваторы и разминировочные машины на базе танка Т-72 для строительства линий обороны.

– По итогам переговоров стороны достигли следующих договоренностей: Братислава не будет блокировать покупку Киевом оружия и техники у словацкого бизнеса; Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине от ЕС 50 млрд евро; премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений нашей страны.

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