'Неуместные слова': посол в Израиле отреагировал на антиукраинское заявление главы мемориала Холокоста

Руководитель мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян заявил, что "в Украине были не только жертвы Холокоста, украинцы также были соучастниками, а в некоторых случаях и главными виновниками". Посол нашей страны в Израиле Евгений Корнийчук отреагировал, назвав эти слова "неуместными".

Что именно заявил Дани Даян?

Видео дня

В недавнем интервью NOZ он вспомнил, как в марте 2022 года отказал президенту Владимиру Зеленскому в выступлении в "Яд Вашем".

При этом Даян подчеркнул, что "резко раскритиковал" Российскую Федерацию, когда та развязала полномасштабную войну против Украины. Мол, представитель Кремля приглашал его посетить оккупированные территории Донбасса, чтобы "посмотреть, что делает Украина", но Даян "настаивал на своей критике".

"Потом я услышал от посла, что Зеленский хочет приехать в "Яд Вашем". Он хотел выступить перед 300 людьми, и это должно было транслироваться по всему миру. Я отказался – не потому, что не имел никаких симпатий к Украине. Но, конечно, я сразу понял, к чему он ведет. Факт остается фактом: не каждое военное преступление является геноцидом, и не каждый геноцид является Холокостом", – сказал Даян.

Он допустил, что речь президента Украины ему бы "пришлось" перебить ("в зависимости от того, что сказал бы президент").

"В Украине были не только жертвы Холокоста. Украинцы также были соучастниками, а в некоторых случаях и главными виновниками, полностью по собственной ответственности. Поэтому было правильно отменить выступление Зеленского. "Яд Вашем" посвящен жертвам Холокоста. Так и должно оставаться", – утверждал руководитель мемориального комплекса на интервью.

Отметим: о запросе Евгения Корнийчука к Дани Даяну относительно выступления Владимира Зеленского через видеосвязь СМИ писали в марте 2022-го, в начале полномасштабного вторжения. Тогда же появились новости о том, что руководство "Яд Вашем" отклонило эту просьбу, потому что музей "не сможет провести мероприятие, которое по факту будет иметь политический характер".

Реакция украинского дипломата

Посол Украины в Израиле раскритиковал высказывания Даяна. Корнийчук пояснил, что для украинского народа российское вторжение с неизбирательными убийствами мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, "воспринимается как огромная опасность геноцида со стороны россиян".

"Слова господина Дани Даяна были неуместными тогда, четыре года назад, и нам непонятно, почему он решил необходимым повторять эти оскорбительные слова сегодня", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что члены Кнессета – израильского парламента – думали иначе. Поэтому в марте 2022 года, в течение первого месяца жестокого российского вторжения, Зеленский выступил с речью перед Кнессетом онлайн.

"Его мощное обращение также транслировалось на площади Габима в Тель-Авиве, собрав тысячи сторонников Украины. Зеленский произвел огромное впечатление на граждан Израиля", – отметил посол и показал фотографию демонстрантов, которые собрались на площади, чтобы посмотреть видеообращение украинского президента. Детальнее об этом выступлении можно почитать по ссылке.

"Даже сегодня Россия все еще хочет завоевать всю Украину и продолжает убивать наших невинных граждан при каждом удобном случае. Было бы лучше, если бы Дани Даян решительно осудил действия России и поддержал сторону, которую атакуют, – так же как мы поддерживаем Израиль и его граждан после 7 октября, дня, когда ХАМАС совершил ужасную резню израильтян", – посоветовал Корнийчук.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Израиле министерство иностранных дел устроило панихиду у Стены Плача. Однако посол Украины Евгений Корнийчук, который был приглашен на мероприятие, демонстративно ушел с него и не принимал участия, потому что туда также был приглашен представитель страны-агрессора РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!