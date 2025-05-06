"Нет никакого вопроса": в правительстве Греции поставили точку в вопросе передачи Украине комплексов Patriot
В правительстве Греция опровергли информацию о том, что ведут переговоры о передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее об этом писали западные СМИ, отмечая, что Киев якобы ожидает две системы Patriot, одна из которых могла бы поступить от Афин.
Об этом в понедельник, 5 мая, сообщило издание Reuters со ссылкой на представителя греческого правительства. Он подчеркнул, что вопрос отправки комплексов Украине в Греции не обсуждается.
"Нет никакого вопроса о поставках Украине систем Patriot из Греции", – сказал чиновник.
Журналисты пишут, что оборона является деликатным вопросом для Греции из-за давних споров с ее соседом и союзником по НАТО Турцией.
"Афины, которые ранее отправили в Украину тысячи ракет, взрывчатки, боевых машин пехоты (БМП), взрывоопасных зажигательных снарядов, боеприпасов и противотанковых ракет, в прошлом году повторили, что не могут обеспечить страну системами Patriot", - говорится в материале.
Отметим, что в этот же день источники Reuters рассказали, что западные союзники хотят достичь соглашения о передаче Украине дополнительных комплексов до саммита НАТО в конце июня 2025 года. Среди потенциальных стран-поставщиков рассматривались США и Греция.
Накануне The New York Times со ссылкой на источники писала, что Украина уже этим летом получит систему ПВО Patriot, которая ранее базировалась в Израиле. Также ведутся переговоры с союзниками относительно возможной передачи еще одного ЗРК из Германии или Греции.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot для защиты от атак РФ за 15 млрд долларов. По словам главы государства, некоторые европейские партнеры могут помочь в финансировании поставок.
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