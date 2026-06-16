"Нет данных": в ООН подвергли сомнению подготовку Китаем российских военных для войны против Украины

В ООН не имеют в распоряжении информации, чтобы подтвердить или опровергнуть помощь для России от Китая в военной подготовке оккупантов. В то же время в Организации Объединенных Наций знают, что медиа писали об этом.

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Об этом заявил спикер генсека Стефан Дюжаррик. Он дал комментарий журналистам в понедельник, 15 июня, в Нью-Йорке (США), передает "Укринформ".

Представители СМИ попросили Дюжаррика высказать позицию генерального секретаря ООН относительно участия КНР в подготовке российских военных, которых затем отправляют на войну.

"Мы слышали эти сообщения. У нас нет возможности подтвердить их или опровергнуть", – ответил спикер.

В то же время он подчеркнул, что внешнее вмешательство не должно приводить к эскалации. "Думаю, последнее, в чем нуждается война в Украине, – это больше солдат, больше внешнего вмешательства, больше внешнего участия. Нам нужно видеть движение в противоположном направлении", – отметил Дюжаррик.

Он также упомянул о последних телефонных разговорах президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

"Мы приняли во внимание то, что президент Трамп разговаривал с обоими лидерами в течение выходных, и мы хотим видеть завершение этого конфликта", – указал спикер.

Как писал OBOZ.UA:

– СМИ утверждают, что у Евросоюза есть доказательства того, что Китай готовит российских солдат к войне против Украины. Официально Пекин это отрицает, хотя сразу несколько известных международных агентств сообщали, что вооруженные силы КНР тайно обучали не менее 200 российских военнослужащих на китайской территории в прошлом году.

– Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в прошлом месяце лично попросил его повлиять на Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине.

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