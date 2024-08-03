'Несут смерть и дестабилизацию': Зеленский выразил обеспокоенность из-за присутствия 'вагнеровцев' в Венесуэле

В субботу, 3 августа, президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за присутствия " вагнеровцев " в Венесуэле. Он отметил, что подобного рода ЧВК "несут смерть и дестабилизацию".

Видео дня

Такое мнение украинский лидер выразил в Х(Twitter). Он назвал присутствие "вагнеровцев" в Венесуэле вместе с правительственными войсками "примером вмешательства России в дела других стран".

"Вызывают беспокойство сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками. Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию. Это яркий пример беззастенчивого вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру", – отметил Зеленский.

Президент назвал единственным выходом из тяжелой ситуации в Венесуэле "проведение мирных и демократических процедур, а не ссылку убийц для дальнейшего обострения ситуации".

"Осудим применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", – говорится в сообщении.

Накануне, 2 августа, силовик с шевроном российской частной военной компании "Вагнер" был замечен в Венесуэле во время разгона протеста, вспыхнувшего после спорных результатов выборов президента. Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства России во внутренние отношения страны на севере Южной Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Верховный суд страны с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции оспорили его победу. Он заявил, что правящая партия готова предоставить все документы о подсчете голосов, но эксперты оценивают, что суд не обеспечит независимую проверку голосования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!