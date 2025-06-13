'Неспровоцированные удары по мирным городам': в России устроили истерику из-за масштабной атаки Израиля на Иран

В России после ночной атаки Израиля на ядерные и военные объекты Ирана устроили настоящую истерику. В государстве-агрессоре, уже три с половиной года ведущее полномасштабную агрессивную войну против Украины, вдруг вспомнили о международном праве.

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В Кремле заявили, что "неспровоцированные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам... категорически неприемлемы". Это потрясающее своим цинизмом в исполнении террористов, которые ежедневно воюют с гражданскими украинцами, их жилыми домами и инфраструктурой, было озвучено российским министерством иностранных дел.

В "официальном заявлении МИД" ведомство, возглавляемое Сергеем Лавровым заявило о "крайней обеспокоенности опасной эскалацией напряжённости на Ближнем Востоке". В России вдруг вспомнили об Уставе ООН, международном праве и правилах ведения войны, которые сама РФ топчет с 2014 года и особенно рьяно – после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022-го.

"Решительно осуждаем силовую акцию Государства Израиль в нарушение Устава Организации Объединённых Наций и норм международного права в ночь на 13 июня. Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", – заявили в России, которая в Украине стирает с лица земли целые города и каждую ночь наносит удары по спящим украинцам в разных регионах страны.

"Особый цинизм" российские чиновники, чьи руки по локоть обагрены кровью украинцев, усмотрели в том, что израильская операция началась на фоне попыток переговоров между Ираном и США.

"Особый цинизм происходящему придает тот факт, что израильские атаки были произведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома", – отмечено в заявлении.

Далее, подтверждая выводы основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, в МИД РФ взялись осуждать Израиль за действия, описание которых прямо ложится на то, что творит Россия в Украине.

"Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряжённости и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство", – заявили в ведомстве Лаврова.

Москва также потребовала реакции на израильскую операцию по "закрытию" иранской ядерной программы от МАГАТЭ и попутно обвинила "западные государства" в том, что они якобы "спровоцировали антииранскую истерию" в совете управляющих Агентства, которая, по версии РФ, приведет к "трагедии".

Закончили свое заявление в МИД РФ призывом к "дипломатическому урегулированию" и "недопустимости полномасштабной войны" – раздавая советы, которых сама Россия не собирается придерживаться.

"Твёрдо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путём. Надеемся, что именно такой подход в конечном итоге возобладает. Призываем стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости и скатывания региона к полномасштабной войне. Напоминаем в данной связи о готовности США провести в Омане очередной раунд переговоров с Ираном по иранской ядерной программе", – отмечено в заявлении.

Напомним, ночью 13 июня израильская авиация осуществила несколько волн масштабных ударов по Ирану: в ряде городов раздавались взрывы, после появилась информация о вероятной гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР), десятков высокопоставленных военных командиров и ключевых для иранской ядерной программы ученых. Также заявлено уничтожение важных для Тегерана ядерных объектов.

После атаки из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле объявили чрезвычайное положение.

Иран действительно пригрозил Израилю ответом и запустил "Шахеды". Все они, как сообщается, были перехвачены.

Глава Генштаба Израиля объяснил, почему масштабная атака на Иран была начата именно сейчас: по его словам, ситуация дошла до "точки невозврата" и медлить больше было невозможно.

А в СМИ раскрыли некоторые детали операции, подготовка которой длилась годами.

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