Операция Rising Lion, в рамках которой Израиль 13 июня осуществил масштабную атаку на объекты ядерной программы Ирана, готовилась на протяжении длительного времени. Она стала результатом совместных усилий Армии обороны Израиля, Моссада и израильской оборонной промышленности, атака была проведена по трем основным направлениям.

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Одно из них напоминает недавнюю операцию СБУ "Паутина": как и украинские спецназовцы, израильские разведчики создали базу для атаки дронов-камикадзе в самом сердце Ирана – неподалеку от Тегерана. Подробности со ссылкой на "источник в израильской службе безопасности" раскрыло издание Ynet News.

Масштабная операция, над разработкой и воплощением в жизнь которой работали ЦАХАЛ, Моссад и израильский ВПК, готовилась "годами". Она требовала тщательного планирования, масштабного сбора разведывательных данных и тайного развертывания передовых возможностей на территории Ирана.

"В основе операции лежало тесное сотрудничество между Моссадом и Управлением военной разведки, которое подготовило детальные разведывательные файлы, позволившие нанести точные удары, ликвидировавшие ключевых фигур в службе безопасности и ядерной программе Ирана. Наряду с этими усилиями параллельно проводилась тайная кампания, направленная на стратегический ракетный арсенал Ирана и его системы противовоздушной обороны", – говорится в материале.

Операция предусматривала удары сразу по трем основным направлениям. В частности, Моссад заранее смог разместить "высокоточное управляемое оружие" на открытых площадках вблизи иранских систем класса "земля-воздух". После начала операции это оружие дистанционно активировали – и оно одномоментно поразило определенные цели с высокой точностью.

Еще один этап операции предусматривал запуск усовершенствованных ударных систем с транспортных средств, которые израильтяне умудрились контрабандой доставить в Иран и спрятать там до начала атаки. В час "Х" они атаковали иранские объекты противовоздушной обороны и дали простор для деятельности израильским истребителям, которые просто не встречали никакого противодействия на своем пути к объектам ядерной программы Ирана, в частности к ядерному реактору в городе Натанз.

Также еще до начала атаки агенты Моссада создали базу беспилотников вблизи Тегерана. Начиненные взрывчаткой, в ночь на 13 июня они поразили пусковые установки для ракет класса "земля-земля" на одной из самых опасных для Израиля баз.

"Чиновник заявил, что операция требовала "прорывного мышления, смелого планирования и хирургического развертывания передовых технологий, спецподразделений и оперативников глубоко в Иране, оставаясь при этом полностью незамеченным местной разведкой". Он описал ее как беспрецедентную интеграцию полевых операций, точечной разведки и оперативных инноваций", – резюмирует издание.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. А учитывая то, что Россия сейчас не способна восстановить эти самолеты – масштаб потерь вообще не поддается исчислению.

Общие потери авиации противника составили 41 борт: уничтожены или поражены самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

Как и Израиль, Украина планировала эту операцию в течение длительного времени, смогла завезти в РФ дроны и модульные домики, а уже "нафаршировать" последние беспилотниками, которые затем синхронно были запущены и полетели бить один из компонентов "ядерной триады" России, украинские спецназовцы смогли прямо под носом у российской ФСБ в Челябинске.

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