'Непреклонная поддержка США имеет решающее значение': в Киев прибыл сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото

В понедельник, 18 марта, в Киев прибыл с официальным визитом республиканец Линдси Грэм – старший сенатор США от штата Южная Каролина. Он известен своей активной поддержкой Украины и уже не в первый раз посещает страну с начала полномасштабной войны.

На этот раз он приехал в украинскую столицу поездом. Об этом сообщило посольство США в Украине в соцсети X (бывший Twitter).

"Сегодня мы приветствуем сенатора Линдси Грэма в Киеве. Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией", – говорится в сообщении.

Линдси Грэм является старшим членом юридического комитета в Сенате США. Кроме того, он входит в состав комитетов по ассигнованиям, бюджету, окружающей среде и общественным работам.

В январе 2023 года республиканец посетил Киев вместе с другими коллегами-законодателями. Грэм назвал поддержку Украины "хорошей инвестицией" для США, также он предупреждал о последствиях прекращения Вашингтоном помощи Украине.

Напомним, что администрация американского президента Джо Байдена настаивает на том, чтобы спикер Палаты представителей – республиканец Майк Джонсон прекратил оттягивать рассмотрение законопроекта, в котором предусмотрено выделение помощи Украине. В Белом доме отмечают, что документ должен быть вынесен на голосование как можно быстрее.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму $300 миллионов. В Пентагоне отметили, что это был "уникальный случай", и США не смогут предоставить Украине еще один такой пакет поддержки.

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