'Экономика РФ разваливается, армия уничтожена': сенатор Линдси Грэм назвал поддержку Украины 'хорошей инвестицией' для США

Большинство демократов и республиканцев в сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.

В то же время отмечают, что на сегодня армия РФ уже уничтожена, а экономика страны-агрессора разваливается. Такое мнение, среди прочих, выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает "Голос Америки" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Политик поддержал слова президента Украины Владимира Зеленского во время пребывания в США, который заявил: "Если Путину сойдет с рук то, что он делает в Украине, он продолжит двигаться в Европу. И Китай, вероятно, вторнется на Тайвань. Если вы этого не понимаете, вы упустили много уроков истории".

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"Я считаю, что он был скромным, но убедительным. Вы знаете, украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории и ни один американец не погиб. НАТО увеличилось. Российская экономика разваливается. Российская армия уничтожена", – подчеркнул Грэм.

Он назвал это "хорошей инвестицией" для американского народа, который согласился стать партером Украины и помог ей вооружением.

Сенатор напомнил, что его страна уже имела войну в течение 20 лет после теракта 11 сентября 2021-го. Но, в отличие от того времени, ныне она не теряет своих людей.

"Это партнер, о котором я мечтал. Они готовы воевать. Им просто нужна наша экономическая и военная поддержка. Они не хотят наших солдат. Так что идея, что Украина не имеет значения, не имеет смысла с точки зрения американской национальной безопасности. Это просто смешно", – объяснил Линдси Грэм.

Он уверен, что Китай тоже наблюдает за войной, а Путин мечтает ее продолжать. Так что, если его победить в Украине, это сделает мир лучше. Со стороны США все, что для этого нужно – военная и экономическая поддержка, составляющая часть оборонного бюджета страны.

"Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата!" – еще раз подчеркнул сенатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что в будущем передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однозначных заявлений по этому поводу в Белом доме не делают, в то же время в СМИ утверждают, что одобрительное решение было принято еще до визита Зеленского, а сроки поставки не разглашаются.

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