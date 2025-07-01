Нельзя мириться с тем, что Россия затягивает мирный процесс: Германия призвала ЕС и США принять 18-й пакет санкций

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль призвал Европейский Союз и Соединенные Штаты принять 18-й пакет санкций против России. По его словам, агрессия Москвы должна получить четкий и сильный ответ, а российский диктатор Владимир Путин – осознать последствия своих поступков.

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Об этом дипломат сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Украина защищает не только свой суверенитет, но и свободу всей Европы, включая Германию.

Глава немецкого МИД заверил, что Берлин будет оставаться на стороне Киева и искать правильные ответы на все вызовы совместно с украинскими партнерами.

"Мы знаем, что вы защищаете не только свободу Украины, но и Европы, а следовательно, и Германии. Поэтому мы поддерживаем вас – независимо от того, с какой ситуацией столкнемся", – заявил Вадефуль.

По его словам, Россия затягивает процесс прекращения войны и мирного диалога. Именно поэтому важно усилить санкционное давление, чтобы заставить Кремль действовать. В то же время Вадефуль поблагодарил Украину за готовность к диалогу и отметил, что именно Москва медлит с действиями, и это неприемлемо для международного сообщества.

"Вы абсолютно правильно подметили: нужно усилить давление на Россию. Мы благодарны за вашу готовность, потому что Россия затягивает процесс, и мы не можем с этим мириться", – сказал глава МИД Германии.

По словам министра, Германия активно работает над тем, чтобы 18-й санкционный пакет ЕС был максимально действенным. Он также призвал США присоединиться к новому этапу ограничений против РФ.

"Мы хотим убедить всех европейских партнеров и наших американских коллег в необходимости эффективного санкционного давления", – отметил он.

Вадефуль подчеркнул, что глава Кремля должен осознавать ответственность за свои действия. "Путин должен знать: если он делает что-то плохо – это не останется без последствий. Чем четче мы это формулируем, тем лучше", – подытожил немецкий министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции мира против России должны быть одним из ключевых приоритетов. Это то, что реально не дает РФ стратегически развивать свой потенциал. Нужно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против независимости Украины.

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