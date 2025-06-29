'Сигнал всем партнерам': Зеленский анонсировал новые болезненные меры против способности России воевать

Санкции мира против страны-агрессора России должны быть одним из ключевых приоритетов. Это то, что реально не дает РФ стратегически развивать свой потенциал. Нужно с каждым днем более болезненно ограничивать российскую возможность продолжать эту войну, войну против независимости Украины.

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Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем традиционном обращении. Он подчеркнул, что это сигнал всем партнерам и анонсировал новые болезненные меры против способности России воевать.

"Наши институты начали выполнять решение СНБО Украины по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС – это теперь будут на сто процентов также санкции Украины. Сегодня я утвердил это", – сообщил президент.

Кроме того, добавил он, нужно на сто процентов синхронизировать пакет европейских санкций в отношении режима в Иране.

"Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире – неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык. Мы продолжим всю эту работу по синхронизации, и я ожидаю от всех наших институтов в государстве быстрого движения", – отметил Зеленский.

Также он сообщил, что уже на следующей неделе готовятся новые, совместные с партнерами решения по защите и устойчивости Украины.

"Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо всем, кто заботится об Украине, как о самом себе", – резюмировал свое обращение президент.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что все страны, которые берут нефть у РФ и не помогают Украине, получат тарифы в размере 500% от США. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия. Президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий законопроект.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вопреки тому, что против России продолжают действовать международные санкции, с начала полномасштабного вторжения в Украину она импортировала авиазапчасти от Airbus и Boeing совокупной стоимостью не менее 1 млрд евро. Для обхода санкций агрессор создал целую сеть.

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