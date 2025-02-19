'Нельзя дать Путину снова всех обмануть': Зеленский обсудил с Рютте гарантии безопасности для Украины

В среду, 19 февраля, президент Украины провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский назвал ее "хорошей и содержательной". Во время разговора президент подчеркнул, что "нельзя дать Путину снова всех обмануть".

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Об этом украинский лидер написал в Telegram. Он также рассказал, что поделился деталями встречи с президентом Эрдоганом, во время которой обсуждалась роль Турции в предоставлении гарантий безопасности.

Президент подчеркнул, что в этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию, Турцию и США.

Марк Рютте, в свою очередь, проинформировал Владимира Зеленского о своей встрече с генералом Келлогом.

"Важные месседжи совпадают с нашей целью достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня. Предстоит уверенность в том, что через несколько месяцев или лет Путин не вернется со своей войной", – отметил генсек НАТО.

Зеленский и Рютте также обсудили будущие контакты с партнерами и скоординировали дальнейшие шаги.

"Перед любыми потенциальными переговорами все партнеры должны четко понимать, что приоритетом для достижения длительного мира являются сильные гарантии безопасности. Спасибо, Марку, за поддержку и помощь", – резюмировал президент.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже 17 февраля заявил, что Европа "готова и желает" взять на себя инициативу по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности. Впрочем, конкретных решений он не озвучил.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во французской столице 17 февраля состоялась экстренная встреча европейских лидеров. На ней говорили о том, что Украина заслуживает мира через силу. Политики подчеркнули, что европейские страны полностью берут на себя часть военной помощи Украине.

– Издание The Guardian накануне писало, что лидеры ЕС должны были обсудить в Париже вариант "автоматического" вступления Украины в НАТО, если РФ вдруг нарушит режим прекращения огня после того, как будет заключено мирное соглашение.

– Вечером 17 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что провел длинный разговор с Макроном после встречи европейских лидеров в Париже. Они говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины.

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