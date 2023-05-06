Некоторые западные политики призывают Зеленского не освобождать Крым, – Ташева

Постпред украинского президента в Крыму Тамилла Ташева заявила, что некоторые иностранные политики всячески отговаривают Владимира Зеленского от намерений освободить полуостров от оккупантов из России. По их личному представлению, подобная позиция способна пробудить ядерный потенциал Москвы.

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Слова дипломатки передает польское агентство pap. В таких дискуссиях глава государства Зеленский подчеркивает связь между Украиной и Крымом, которая происходит еще с казацкой эпохи.

"Важно, что это отдельные политики, а не официальная позиция какого-то отдельного государства или государств. Тем не менее они убеждены, что возвращение Крыма вероятно, однако оно неизбежно повлечет за собой сокрушительные последствия, как для жителей полуострова, так и для материковой Украины", – пояснила Ташева.

Она добавила, что некоторые даже прибегают к версиям, дескать Крым никогда не был украинским. Этот предлог не выдерживает критики, поскольку его территория была колонизирована, но исторически и политически всегда принадлежала крымским татарам.

"Предположения таких политиков понятна, они понимают, что для Путина это "священная война". Риск потери Крыма могут привести диктатора в отчаяние и тогда он применит оружие массового поражения. Лично я в это не верю, так как тот же Путин осознает последствия для себя такого шага – он навсегда отрежет себе путь назад", – резюмировала Ташева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину полномасштабного вторжения Зеленский рассказал о своих планах по деоккупации Крыма. Украина всеми способами готовится к этому шагу – морально, технически, военно, формированием бригад.

Также об освобождении полуострова от российских захватчиков рассказал секретарь СНБО Данилов. Он указал, что Киев будет принимать те меры по деоккупации, которые сам сочтет нужным.

"Мне сложно сказать, будут ли россияне что-то отдавать. Могу единственное сказать, что при необходимости мы будем освобождать таким способом, который будем считать необходимым на время принятия тех или иных решений", – заметил он.