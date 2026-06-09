'Нефтеперерабатывающие заводы России – в огне': США назвали вторжение в Украину стратегическим провалом России

Россия совершила большую ошибку, когда начала неспровоцированную войну против Украины. Сейчас агрессия обернулась для страны-террористки стратегическим провалом.

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С таким заявлением во время заседания Совета Безопасности ООН выступил представитель США при Экономическом и социальном совете ООН Дан Негреа. Его слова цитирует "Укринформ".

"Вторжение России в Украину стало стратегическим провалом. Ее нефтеперерабатывающие заводы – в огне... Москва не может достичь своих целей на поле боя. Эскалация не изменит этого и только будет создавать риск ухудшения катастрофы. Эта война должна прекратиться немедленно. Хватит уже", – сказал Негреа.

Война в Украине не имеет военного решения

Отдельно он призвал государства-члены ООН немедленно прекратить любую поддержку военных усилий России, поскольку война не имеет военного решения.

Негреа также указал на роль Ирана, который поставлял России беспилотники для использования в войне против Украины, а также Кубы, которая, по его словам, способствует продолжению боевых действий, "позволяя тысячам наемников воевать на стороне России".

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В то же время американский представитель выразил убеждение, что завершение войны возможно исключительно путем переговоров.

"США готовы, как и раньше, – и мы неоднократно говорили об этом обеим сторонам, – способствовать длительному прекращению войны", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что экономическая ситуация России заметно ухудшается из-за украинских дальнобойных ударов по нефтеперерабатывающим и нефтеперевалочным объектам. В частности, ГУР и СВР фиксируют существенное ухудшение ключевых показателей российской экономики и значительные экспортные потери агрессора после первого квартала 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отметили, что примерно с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по российской нефтяной инфраструктуре и военным объектам в России и на ВОТ Украины. Недавно под удар попал даже Челябинск, расположенный более чем в 1800 км от границы Украины.

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