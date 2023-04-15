Прошел один год и сорок девять дней войны. Сегодня весь день шли сообщения, что российские войска снова перешли в наступление в Бахмуте. Что вот, мол, идет беспрерывный артиллерийский огонь, вагнеровцы продвигаются все дальше и дальше по городу, а доблестные ВДВ атакуют ВСУ с флангов…

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Но потом, в конце дня, появились свежие карты ISW, а на них все как вчера: никаких изменений, заметных невооруженным глазом. Во всяком случае я их не увидел. Что уж говорить об остальных направлениях.

Похоже прав Агил Рустамзаде: вся активность россиян в Бахмуте обеспечивается ценой переброски войск и боеприпасов с других участков фронта. Заглохло все у россиян под Авдеевкой, в Марьинке, под Угледаром и по линии Кременная – Сватово.

Как говорится, "развеян миф о непобедимости"... Впрочем, он был развеян уже давно. Сначала в Афганистане, а потом в Чечне. Но россиянам это было подано как досадное недоразумение. И они охотно поверили в это. Как писал ныне опальный в Украине Пушкин: "Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". Но что ж, теперь все продемонстрировано так наглядно, что нагляднее не придумаешь.

На этом фоне совсем глупо смотрится опубликованная сегодня статья Евгения Пригожина, в которой он убеждает публику в том, что ВСУ в оборонительных (!) боях за Бахмут теряет больше солдат, чем россияне (в основном – ЧВК "Вагнер") в наступательных.

Причем никаких объективных доказательств этому он не приводит. Видимо, предполагается, что его авторитет и безупречная репутация настолько высоки, что ему нужно верить на слово. Но боюсь, что этот персонаж обольщается на свой счет. Его столько раз ловили на вранье, что поверить ему вопреки азам военной науки нет никакой возможности.

Посудите сами: как можно поверить человеку, который много лет отрицал сам факт того, что он имеет какое-то отношение к ЧВК "Вагнер"? И как можно всерьез воспринимать его информацию из Бамута, если он еще 3 марта сообщал нам, что наемники ЧВК "Вагнер" Бахмут уже окружили? Так что я позволю себе остаться при своем мнении и считать, что ЧВК "Вагнер" бессмысленно и глупо положила огромное количество своих солдат под Бахмутом и в нем самом, полностью выполнив план Генштаба ВСУ по уничтожению ЧВК "Вагнер". И то, что сейчас исполняет г-н Пригожин – это не более, чем хорошая мина при плохой игре.

Сегодня путинские убийцы обстреляли ракетами жилые кварталы Славянска. Погибли девять человек, включая двухлетнего ребенка. Возможно, что если вот эти жертвы включать в статистику погибших в ходе наступления на Бахмут, то может быть тогда Пригожин и прав.

По убитым детям россияне безусловно лидируют, тут не возразишь… Да и по мирным жителям – тоже. Достаточно вспомнить Бучу и Ирпень... Или тот же Мариуполь… Кстати, может Пригожин подскажет: сколько мирных жителей погибли под российскими бомбами в Мариуполе? Не знает?

То то же и оно то же… Я так и думал. Никто не знает… Пятьдесят? Сто тысяч? Сие – неведомо… Узнаем ли? Сколько тысяч трупов сейчас спешно закапывают в строительные котлованы российские "восстановители" Мариуполя? Воистину будет город на костях…

А еще бомбили какой-то поселок в Черниговской области. Один человек ранен, есть разрушения… Так вот идет эта война. Как говорится, "Nichts Neues"… Кому "Nichts", а кому – "Neues"...

Сегодня прошла информация от Die Welt, что нанятые ЕС эксперты сообщили своему заказчику, что они не видят юридических возможностей конфисковать российские деньги (как деньги ЦБ РФ, так и деньги частных лиц и компаний), замороженные в Европе. И что после окончания войны их нужно будет вернуть владельцам.

Если к мнению юристов добавить еще мнение экономистов о том, что в случае такой конфискации по доверию к западной финансовой системе со стороны инвесторов из Азии, Африки и пр. будет нанесет колоссальный удар, то шансы на то, что Украина когда-нибудь получит эти деньги, я считаю очень невысокими.

К тому же известно, что ЕЦБ не может найти в европейских банках эти русские 300 млрд долларов. Да похоже, что их никто и не ищет. Банки просто арестовали эти активы и тихонько крутят, используя как дармовой депозит. Кому война, а кому – мать родна…

Я давно говорю: не верьте болтунам, которые обещают Украине золотой дождь из русских денег. Это просто махровый популизм. Мировая финансовая система не допустит практики конфискации без суда. А в суде частные деньги будут немедленно освобождены от заморозки, поскольку в 99% случаев они арестованы без всяких юридически значимых доказательств вины, а на деньги ЦБ распространяется суверенный иммунитет.

Впрочем, дело вкуса. Можете продолжать верить Фейгину-Арестовичу про комиссию Ермака-Макфола. Скажу только одно: прошло уже больше года, как эти деньги заморожены. Этого времени было более чем достаточно, чтобы найти юридическую конструкцию, позволяющую конфисковать их. И если она до сих пор не обнаружена, то это значит, что ее попросту не существует.

И в этом свете по другому смотрится идея того же Абрамовича о том, чтобы Украина взяла от него деньги за продажу "Челси" в обмен на снятие санкций. Выбор прост: либо Украина сейчас возьмет эти почти 3 млрд долларов, либо по окончании войны эти деньги вернуться к Абрамовичу. Решать Украине. Только потом как бы не пришлось локти кусать…

Да, знаю, Урсула фон дер Ляйен обещала их конфисковать и отдать Украине. Так она потом на чистом глазу и скажет, что не нашлось такой возможности. К сожалению. Tut mir leid… Мне очень жаль…Типа: мы старались, но не вышло. So sorry!

С нее станется. У нее в анамнезе развал бундесвера (она была министром обороны Германии при Меркель) и провал программы закупки вакцины от ковида для ЕС, когда она наподписывала контактов с Big Pharma на миллиарды евро с открытым сроком исполнения. Ну и фармацевты сначала всю вакцину грузили в США (где плохой Трамп подписал с ними контракты с жесткими сроками). И поэтому вакцинация в США началась на полгода раньше Европы. Это был известный скандал…

Так что к ее обещаниям и к ее качествам как управленца я отношусь с большим скепсисом. Одним словом – протеже Меркель. Надеюсь этой рекомендации украинцам достаточно.

Гораздо лучше сегодня выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. В ходе переговоров в Пекине с китайским министром иностранных дел Цинь Ганом она (в отличие от Макрона) все-таки вытащила из китайца обещание не поставлять оружие Москве.

Конкретно он сказал: "Китай и дальше будет сторонником мира и будет делать все, чтобы между Москвой и Киевом начались переговоры. Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон – ни России, ни Украине. Китай будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения в соответствии с законами и правилами".

По-моему, большего от китайцев сегодня добиться невозможно. Поэтому порадуемся хотя бы тому, что сказано. Надеюсь, что после таких однозначных заявлений, Китай если и будет втихаря поставлять Путину какую-то продукцию двойного назначения, то масштабы таких поставок будут минимальными и вряд ли серьезно повлияют на расклад сил.

А раз так, то России нечего противопоставить ВСУ с точки зрения вооружения и боеприпасов. По оценкам большинства экспертов к июню у россиян кончатся снаряды со складов и они начнут выстреливать только то, что им с колес будет поставлять промышленность. А это около 4 тыс. выстрелов в день. С учетом более низкой точности российской артиллерии (как ствольной так и реактивной) у ВСУ будет подавляющее преимущество.

Поэтому не зря министр обороны США Ллойд Остин недавно заявил, что все утечки секретных данных никак не повлияют на готовность Украины к наступлению. И что у Украины есть "отличный план" и все шансы его успешно реализовать.

Так что дело наше правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!