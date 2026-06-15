"Необходимы действия, чтобы остановить российское варварство": как в Украине и мире отреагировали на атаку РФ на Киево-Печерскую Лавру

В ночь на 15 июня российская армия нанесла ракетный удар по Киеву, в результате чего Киево-Печерская лавра получила серьезные повреждения. Всего же враг запустил по Украине 70 ракет и 611 дронов-камикадзе.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, пожар на крыше Успенского собора лавры уже ликвидирован пожарными.

"Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора", – говорит глава государства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о срочном запуске соответствующих процедур в рамках ЮНЕСКО и всех других международных механизмов, требуя немедленного ответа на вероломство России.

"Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия. Только российские подонки, у которых нет ничего святого, могут умышленно повреждать Киево-Печерскую лавру, уникальный объект наследия ЮНЕСКО, находящийся под особой охраной", – написал он в Twitter.

А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия сознательно нанесла удар по украинской истории, культуре, вере и идентичности. В то же время митрополит Епифаний призвал "молиться за спасение Лавры".

"Когда ракеты летят в храмы, жилые дома и города, это имеет только одно название – преступление. И за каждое такое преступление должна наступить ответственность", – сказал омбудсман.

Реакция лидеров стран мира

На вероломство отреагировали и мировые лидеры. Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя атаку, сказала, что те, кто претендует на защиту "духовных ценностей", бьют ракетами по святым местам, что "является истинным лицом империи". А президент Молдовы Майя Санду заявила, что для Кремля нет ничего святого.

"Те, кто заявляет о защите христианских ценностей, бомбардировали Киево-Печерскую лавру, одну из самых святых обителей православия. Настоящая вера не бомбардирует соборы", – заявила она.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Москва вновь "продемонстрировала свою варварскую сущность" и пренебрежение к "общему наследию человечества". А президент Литвы Гитанас Науседа повторил слова своей молдавской коллеги и заявил, что "для России не существует ничего святого".

"Мы видим безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и той самой духовной традицией, которую Россия провозглашает своей собственной", – сказал литовский президент, призвав к усилению давления на Россию.

Напомним, в ночь на 15 июня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие, пострадали десятки горожан. Разрушения и пожары фиксируются практически во всех районах столицы, враг наносил удары по жилым домам и инфраструктуре. Аварийно-спасательные бригады, по состоянию на утро, работали примерно в 50 местах.

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар. После атаки из собора оперативно эвакуировали религиозные святыни и музейные ценности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!