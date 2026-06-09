'Пришло время попрощаться': Мельник призвал Россию выйти из ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал запретить российским военным участвовать в миротворческих и полицейских миссиях Организации Объединенных Наций. Также дипломат заявил, что России стоит покинуть ООН, если она продолжает отвергать решения и выводы организации.

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Об этом Мельник сказал во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое было созвано по просьбе Украины после одной из самых масштабных российских атак с начала полномасштабной войны. Его цитирует Deutsche Welle.

Мельник призвал отстранить российских военных от миссий ООН

Украинский дипломат напомнил, что в конце мая ООН впервые внесла российскую армию в "черный список" из-за зафиксированных случаев изнасилований и других сексуальных преступлений в отношении военнопленных и гражданских во время войны против Украины.

На этом фоне Мельник заявил, что военнослужащие страны, которая попала в такой перечень, не должны участвовать ни в каких операциях под флагом ООН.

"Вооруженные силы, которые генеральный секретарь снова включил в список за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, не могут и не должны участвовать в любых операциях под флагом ООН. Российскому персоналу должно быть запрещено участие в миротворческих и полицейских миссиях ООН", – подчеркнул он.

Мельник также раскритиковал заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, который утверждал, что доклад организации о сексуальных преступлениях российских военных якобы направлен на дискредитацию России.

"Пришло время попрощаться"

Во время выступления украинский дипломат заявил, что Россия систематически игнорирует решения Генеральной Ассамблеи ООН и выводы ее структур.

"Возможно, пришло время попрощаться и выйти из ООН", – сказал Мельник, обращаясь к российской стороне.

Отдельно он отметил, что Москва продолжает отказываться от реальных шагов к завершению войны. По словам дипломата, Украина предложила конкретный формат переговоров, включая встречу президентов на нейтральной территории, однако не получила положительного ответа от Кремля.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН состоялось после российской атаки в ночь на 2 июня. Тогда в результате ударов погибли по меньшей мере 22 человека в Киеве и Днепре, а более 100 человек получили ранения в разных регионах страны.

Как сообщал OBOZ.UA, во время заседания постпред Украины при ООН Андрей Мельник дал оценку российской экономике. Он назвал ее "экономикой смерти", поскольку значительная часть ее активности связана с войной и военными выплатами.

"Российская экономика все больше сталкивается с рисками структурной стагнации и бюджетного дефицита на фоне длительной войны против Украины. В то же время Москва продолжает отказываться от политических инициатив, направленных на прекращение боевых действий", – заявил дипломат.

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