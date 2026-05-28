ЕС выделяет еще 3 млрд евро: за что Украина получит новый транш и куда пойдут деньги

Евросоюз одобрил для Украины новый транш помощи на почти 2,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility после выполнения ряда реформ и условий "Плана Украины". Средства направляются на поддержку государственного бюджета, социальные выплаты, восстановление инфраструктуры и восстановление страны.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В Европейском Союзе (ЕС) отметили, что Киев не только выполнил необходимые условия для получения очередного транша, но и часть задач реализовал досрочно.

В Совете ЕС сообщили, что Украина успешно выполнила 11 из 20 необходимых шагов для получения седьмого транша финансовой помощи. Речь идет о реформах и изменениях, которые были заложены в "План Украины" – стратегический документ, определяющий направления восстановления, модернизации и интеграции государства в ЕС.

Кроме того, Украина смогла реализовать часть будущих требований раньше установленных сроков. В частности, досрочно выполнены два шага, предусмотренные для восьмого транша, а также еще два для девятого. В Еврокомиссии отметили, что это стало основанием для дополнительной компенсации в рамках новой методологии оценки.

Что такое Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility официально заработала 1 марта 2024 года. Она стала главным долгосрочным финансовым инструментом поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Общий объем программы на 2024-2027 годы составляет 50 миллиардов евро. Средства предоставляются в форме грантов и займов и должны направляться на:

восстановление инфраструктуры;

реконструкцию разрушенных территорий;

модернизацию экономики;

поддержку государственного бюджета;

проведение реформ для вступления в ЕС.

Из этой суммы более 38 миллиардов евро предусмотрены именно на поддержку реформ и инвестиций. Выплаты напрямую зависят от того, насколько Украина выполняет определенные показатели в рамках Ukraine Plan – официального плана реформ и трансформаций.

Сколько денег Украина уже получила

Новый транш в 2,8 миллиарда евро станет уже седьмой крупной выплатой по программе. Предыдущий, шестой транш объемом около 2,3 миллиарда евро Украина получила в декабре 2025 года.

Всего с начала работы Ukraine Facility в 2024 году Украина уже получила 26,8 миллиарда евро финансовой помощи. В рамках "Плана Украины" государство должно реализовать десятки реформ в различных сферах:

антикоррупционной политике;

судебной системе;

экономике;

энергетике;

государственном управлении;

цифровизации;

налоговой сфере.

По состоянию на конец мая 2026 года Украина уже выполнила 86 шагов плана, еще 65 находятся в процессе реализации. В Кабинете министров отмечают, что работа над реформами продолжается совместно с Верховной Радой и европейскими партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ратифицировали меморандум с ЕС, который открывает Украине доступ к кредиту на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. В частности, для получения части средств Украина должна выполнить требования – принять налоговые изменения, отменить льготы на международные посылки, реформировать ФЛП и ввести новые правила для цифровых платформ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!