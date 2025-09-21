'Борьба с силами зла': Нетаньяху резко отреагировал на признание Палестины рядом государств

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху резко отреагировал на признание Палестины рядом государств. Он пригрозил им жестким ответом.

Такое заявление израильский политик сделал накануне своего запланированного выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим ответит на призывы к созданию палестинского государства на конференции мировых лидеров в ближайшие дни, призывая к "борьбе" против этого шага, который, по его словам, "поставит под угрозу существование государства".

"В ООН я представлю правду. Это правда Израиля, но это также объективная правда в нашей справедливой борьбе против сил зла и наше видение настоящего мира – мира через силу", – сказал Нетаньяху в своем вступительном слове.

Он также напомнил министрам, что встретится с президентом США Дональдом Трампом после его выступления в ООН.

"Нам также придется бороться в ООН и на всех других аренах против фальшивой пропаганды, направленной против нас, и призывов к созданию палестинского государства, что поставило бы под угрозу наше существование и стало бы абсурдным вознаграждением за террор", – отметил Нетаньяху, повторяя прежние замечания о том, что страны, которые признают палестинское государство на Генеральной Ассамблее, вознаграждают террористические акты ХАМАС против Израиля.

Премьер-министр добавил, что"международное сообщество услышит от нас об этом в ближайшие дни".

"После Генеральной Ассамблеи ООН я встречусь со своим другом, президентом Трампом. Это будет четвертая моя встреча с ним с начала его второго срока. Больше, чем с любым другим мировым лидером. И нам есть многое обсудить", – резюмировал Нетаньяху.

Реакция МИД Израиля на признание Палестины рядом государств

В ответ на заявление Великобритании и некоторых других стран о признании палестинского государства, Израиль категорически отвергает одностороннюю декларацию о признании палестинского государства, сделанную Великобританией и некоторыми другими странами.

Эта декларация не способствует миру, а наоборот, ещё больше дестабилизирует регион и подрывает шансы на достижение мирного решения в будущем.

Названная лидерами ХАМАС "плодами резни 7 октября", декларация не только отмечает крупнейшую резню евреев со времен Холокоста, совершенную террористической организацией, которая призывает к уничтожению Израиля и действует ради него, но и укрепляет поддержку, которой пользуется ХАМАС.

Разрушительно отделять государственность – один из вопросов окончательного статуса – от мира. Этот шаг противоречит любой логике переговоров и достижения компромисса между двумя сторонами, и он ещё больше отодвинет желаемый мир.

Более того, Палестинская администрация не выполнила ни одного из своих требований и обязательств. Он не прекратил ни подстрекательство, ни политику "платы за убийства", а также не принял необходимых мер для борьбы с терроризмом – как недавно продемонстрировало обнаружение ракет вблизи Рамаллы на прошлой неделе.

Палестинская администрация является проблемой, а не частью решения. Это также причина, почему Соединенные Штаты ввели санкции против Палестинской администрации и запретили ее высокопоставленным чиновникам въезд на свою территорию.

В любом случае, Израиль не примет ни одного отстраненного и мнимого текста, который пытается заставить его принять не защитные границы.

Политические жесты, направленные на внутреннюю аудиторию избирателей, только вредят Ближнему Востоку и не являются полезными. Зато если страны, подписавшие эту декларацию, действительно хотят стабилизировать регион, они должны сосредоточиться на давлении на ХАМАС, чтобы тот освободил заложников и немедленно разоружился.

Что предшествовало

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Государства Палестина. Соответствующие заявления сделали главы правительств этих стран.

Как израильское, так и американское правительства заявляют, что признание является дипломатическим подарком для ХАМАС после его нападения на юге Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а 251 был взят в заложники.

Зато в США позицию Макрона решительно отвергают и назвали ее пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года. "Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал планы Макрона признать Палестину как государство, поскольку эти намерения "не имеют веса".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в секторе Газа и предоставить гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

