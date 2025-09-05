Израиль пригрозил Макрону из-за признания Палестины: что хотят запретить

Министр иностранных дел Гидеон Саар позвонил своему французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро, и призвал последнего отозвать запланированное Парижем одностороннее признание Палестины как отдельного государства. В противном случае президент Франции Эммануэль Макрон не сможет посетить Израиль.

Французская инициатива "подрывает стабильность на Ближнем Востоке" и "вредит национальным интересам и интересам безопасности Израиля". Именно так Гидеон Саар объяснил Жану-Ноэлю Барро позицию израильского правительства.

"Израиль стремится к хорошим отношениям с Францией, но Франция должна уважать позицию Израиля, когда речь идет о вопросах, важных для его безопасности и будущего", – отметил Саар во время разговора.

Израильтянин также сказал, что любой визит президента Франции Эммануэля Макрона в Израиль "не может быть осуществлен", пока Франция "будет настаивать на своих инициативах и усилиях, которые вредят интересам Израиля".

Аналогичное предупреждение, как сообщает общественный вещатель Израиля, ранее сделал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху лично Макрону, причём президент Франции отклонил израильское предложение отказаться от одностороннего признания Палестины как отдельного государства.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину. Его заявление вызвало критику со стороны США и Израиля. А впоследствии и премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна готова признать Палестину – но при условии, если Израиль не положит конец "ужасной ситуации" в секторе Газа и не обязуется придерживаться долгосрочного устойчивого мира.

Во время конференции ООН семнадцать стран, а также Евросоюз и Лига арабских государств присоединились к призывам Британии в адрес ХАМАС разоружиться и прекратить свое правление в секторе Газа.

О чем речь

Палестинский анклав, как и часть других земель Османской империи после Первой мировой войны находился под управлением Великобритании. Но в 1947 году Генассамблея ООН объявила о плане раздела территории на два независимых государства – соответственно Израиль и Палестину.

Арабские страны рядом отказались принять план ООН, и в 1948 году армии Ливана, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака и Египта вторглись на территорию, отведенную Израилю. Однако Израиль не только победил нападающих, но и аннексировал Западный Иерусалим и около половины земель, выделенных под Палестину.

В 1967 году израильтяне во время Шестидневной войны также аннексировали Восточный Иерусалим и остальные палестинские территории, оставив для палестинцев небольшой анклав в секторе Газа.

По состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

