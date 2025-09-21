"ХАМАС обокрал народ": Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестины

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Государства Палестина. Соответствующие заявления сделали главы правительств этих стран.

Это решение вызвало жесткую критику со стороны израильского правительства, семей заложников, которые удерживаются в Газе, и некоторых консерваторов, пишет BBC. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, признание "поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой за терроризм".

Как израильское, так и американское правительства заявляют, что признание является дипломатическим подарком для ХАМАС после его нападения на юге Израиля 7 октября 2023 года, в результате которого погибло 1200 человек, а 251 был взят в заложники.

Британия официально признала Государство Палестина

"Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян, а также на решение о создании двух государств, Великобритания официально признает Государство Палестина", – заявил премьер-министр Кир Стармер.

Британский чиновник настаивал, что это решение "не является наградой для ХАМАС", поскольку оно означает, что ХАМАС не может иметь "ни будущего, ни роли в правительстве, ни роли в безопасности".

"Наш призыв к настоящему решению о создании двух государств является прямой противоположностью ненавистническому видению [ХАМАС]", – сказал Стармер.

По его словам, этот шаг является "обещанием палестинскому и израильскому народам, что может быть лучшее будущее". Чиновник добавил, что голод и опустошение в Газе абсолютно невыносимы, а "смерть и разрушения ужасают всех нас".

Министерство иностранных дел заявило, что это означает, что Великобритания "признает палестинскую государственность по предыдущим границам, основанным на линиях 1967 года с равными территориальными обменами, которые будут окончательно согласованы в рамках будущих переговоров".

Решение о создании двух государств касается создания Палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, что в целом соответствует принципам, существовавшим до арабо-израильской войны 1967 года.

Израиль сейчас занимает как Западный берег реки Иордан, так и Сектор Газа, что означает, что администрация Палестины не имеет полного контроля над своей территорией или населением.

Заявление премьер-министра Канады по Палестине

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада с 1947 года последовательно поддерживает идею создания двух государств – Израиля и Палестины – для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке. Это означает создание независимой и демократической Палестины, сосуществующей в мире и безопасности рядом с Израилем.

В течение десятилетий Канада верила, что этого можно достичь путем переговоров. Но этот процесс постоянно подрывался из-за терактов группировки ХАМАС, в частности 7 октября 2023 года, которая отказывается признавать право Израиля на существование, а также из-за активного расширения израильских поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Дополнительными препятствиями стали планы аннексии территорий и гуманитарный кризис в Газе.

Премьер-министр подчеркнул, что ХАМАС несет ответственность и за террор против Израиля, и за страдания жителей Газы. Он призвал к освобождению заложников, разоружению ХАМАС и его устранению из будущего управления Палестиной.

В заявлении Карни резко раскритиковали политику нынешнего правительства Израиля, которое блокирует создание Палестинского государства, расширяет строительство незаконных поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и проводит масштабные удары по Газе. Это, по словам Канады, привело к десяткам тысяч жертв, массовому переселению людей и искусственному голоду, что является нарушением международного права.

"Сейчас нынешнее израильское правительство провозглашает, что "палестинского государства не будет". Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль", – подчеркнул Карни.

По его словам, Канада делает это в рамках скоординированных международных усилий по сохранению возможность решения о создании двух государств. Премьер добавил, что его страна "не питает иллюзий относительно того, что это признание является панацеей, оно твердо согласуется с принципами самоопределения и основных прав человека, отраженными в Уставе Организации Объединенных Наций", а также последовательной политикой Канады на протяжении поколений.

"Признание Государства Палестина, возглавляемого Палестинской администрацией, предоставляет возможности тем, кто стремится к мирному сосуществованию и концу ХАМАС. Это никоим образом не легитимизирует терроризм и не является вознаграждением за него. Кроме того, это никоим образом не ставит под угрозу непоколебимую поддержку Канадой Государства Израиль, его народа и их безопасности – безопасности, которая в конце концов может быть гарантирована только путем достижения всеобъемлющего решения о создании двух государств", – добавил чиновник.

В то же время Палестинская администрация предоставила прямые обязательства Канаде и международному сообществу по крайне необходимым реформам, включая фундаментальную реформу своего управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых ХАМАС не может участвовать, и демилитаризацию Палестинского государства. Канада активизирует усилия для поддержки реализации Палестинской администрацией этой повестки дня реформ, в которой уже достигнут прогресс.

Также Канада и партнеры поддерживают развитие надежного мира, демократическое управление и четкие договоренности по безопасности для Палестины, а также стабильные, масштабные поставки гуманитарной помощи в Газу и по всей ее территории.

Австралия признала государство Палестина

21 сентября премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что Австралия признает Государство Палестина. По его словам, это решение является частью скоординированных усилий Канады и Великобритании и сформирует "международные усилия для решения проблемы двух государств".

"Президент Палестинской автономии подтвердил свое признание права Израиля на существование и дал прямые обязательства Австралии, включая обязательства провести демократические выборы и ввести значительные реформы в сфере финансов, управления и образования", — говорится в сообщении Албаниза.

При этом чиновник подчеркнул, что группировка ХАМАС "не должна играть никакой роли" в Палестине.

Президентом частично признанного Государства Палестина является Махмуд Аббас с 2005 года.

Что предшествовало

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

Тогда в Великобритании вслед за Францией подчеркнули необходимость признания Палестинского государства. Это должно стать частью плана обеспечения устойчивой и длительной безопасности как для палестинцев, так и для израильтян, считает глава британского правительства Кир Стармер. Он подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке остается тревожной: там наблюдается гуманитарная катастрофа и не утихает насилие.

Зато в США позицию Макрона решительно отвергают и назвали ее пощечиной жертвам теракта 7 октября 2023 года. "Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Такого же мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал планы Макрона признать Палестину как государство, поскольку эти намерения "не имеют веса".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

