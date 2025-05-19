Не только экономические выгоды: Вэнс сказал, что Трамп предложит Путину в телефонном разговоре

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным предложит России размораживание отношений со всем миром в обмен на мир в Украине. Это принесет "много экономических выгод".

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Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, общаясь с прессой в самолете Air Force Two. Его цитирует CNN

По словам Вэнса, таким всегда было предложение Вашингтона.

"Размораживание отношений между Россией и остальным миром имеет много экономических выгод, но вы не получите этих выгод, если сможете продолжать убивать много невинных людей. Если вы готовы остановить убийства, США готовы быть партнером в деле мира", – сказал Вэнс.

Вице-президент США отметил, что между Россией и Западом существует "фундаментальное недоверие" и Трамп считает это "откровенной глупостью". При этом он не упустил случая вспомнить "предшественников" и во всем их обвинить.

Также Вэнс снова повторил свои слова о том, что "для танго нужны двое", подразумевая, что решение о прекращении войны теперь за Россией.

"Между Россией и Западом существует фундаментальное недоверие. Это одна из вещей, которые Трамп считает откровенно глупыми, и мы должны быть способными выйти за пределы ошибок, которые были сделаны в прошлом, но для танго нужны двое", – сказал вице-президент США.

В эти минуты продолжается телефонный разговор Трампа с Путиным, после чего президент США выступит с публичными заявлениями.

Напомним, ранее сегодня Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас переговоры между Украиной и РФ находятся в тупике и если Россия не захочет договариваться, то США выйдут с переговоров.

"Для танго нужны двое. Я знаю, что президент готов к этому, но если Россия не готова этого сделать, то мы в конце концов просто скажем, что это не наша война. Мы попытаемся положить этому конец, но если не сможем, то в конце концов скажем: "Знаете что? Стоило попробовать, но мы больше этого не будем делать", – подчеркнул Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 мая в Ватикане президент Владимир Зеленский впервые после конфликта в Белом доме провел встречу с Джей Ди Венсом. На встрече был и госсекретарь США Марко Рубио. Зеленский назвал ее хорошей и рассказал, что в ходе переговоров подтвердил готовность к прекращению огня.

Вэнс в свою очередь заявил, что Украина и США имеют общую цель – завершение войны. Вице-президент добавил, что обсудил с Зеленским ход текущих переговоров о прекращении огня.

Агентство Bloomberg 19 мая со ссылкой на источник сообщило: Путин уверен, что его войска смогут прорвать оборону до конца 2025 года и захватить четыре региона Украины, уже объявленные "российскими". Поэтому диктатор вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу.

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