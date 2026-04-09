Не только Донбасс: в ISW объяснили, на какие регионы Украины 'нацелился' Кремль

Страна-агрессор Россия сохраняет территориальные претензии в Украине, выходящие за рамки требований о выводе ВСУ из Донецкой области. В долгосрочной перспективе Кремль мечтает захватить Николаевскую, Одесскую и даже Винницкую области.

Свои захватнические амбиции россияне оправдывают намерением создать "буферную зону". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Территориальные претензии РФ

Накануне в Офисе президента Украины предупредили, что российские войска имеют амбициозные планы действий на поле боя на 2026 год. При этом захватчики не выдвинули предварительных условий для каких-либо изменений линии фронта на оперативном уровне и не обладают достаточными силами для реализации таких планов.

Сейчас оккупанты в основном сосредоточатся на захвате Донбасса и активизируют усилия в районе Днепропетровской и Запорожской области. Однако в ОП отмечают, что в будущем военные цели России включают создание буферной зоны вдоль северной украинско-российской границы в Харьковской, Сумской и Черниговской областях; создание условий для захвата всей Запорожской и Херсонской областей; и захват Николаевской и Одесской областей в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Россия планирует создать буферную зону в Винницкой области на территории Приднестровья – пророссийского квазигосударства. Однако в настоящее время российским войскам не хватает наступательных возможностей для достижения каких-либо из этих целей.

Кремль мечтает захватить Украину

Сообщения из Офиса президента Украины о военных планах России на 2026 год совпадают с давней оценкой ISW о том, что Кремль преследует экспансивные территориальные цели в Украине. Москва регулярно заявляет, что России "необходимо" создать буферную зону на севере Украины, сигнализируя о более широких территориальных требованиях и устанавливая условия для последующего требования к Украине уступить часть или всю эту территорию.

Кремлевские чиновники регулярно используют концепцию "Новороссии" – аморфного региона на юге и востоке Украины, чтобы оправдать территориальные амбиции России.

Кремлевские чиновники также ранее характеризовали Харьков и Одессу как "российские" города. Заявленное стремление России расширить буферную зону до Винницкой области соответствует более широкой риторической схеме кремлевских чиновников, претендующих на украинскую территорию за пределами Донбасса, и подрывает версию о том, что переговоры о прекращении войны зависят исключительно от уступки Украиной Донецкой области.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщал, что россияне намерены создать в Украине буферную зону в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, также подготовить условия для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в будущем – Николаевской и Одесской областей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что войска РФ снизили темпы наступления на фронте. Оккупанты впервые за последние 2,5 года практически не продвинулись: их территориальные "достижения" за первый месяц весны составили всего 23 кв км, на некоторых участок фронта захватчики потеряли ранее захваченную территорию.

