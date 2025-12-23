'Бежать было некуда': Ткач рассказал, как нашел Миндича в Тель-Авиве. Видео

Журналист Михаил Ткач рассказал, как нашел бизнесмена Тимура Миндича в пригороде Тель-Авива. Миндич, фигурант дела МИДАС, который имеет израильское гражданство, сейчас находится за границей и не готов возвращаться в Украину для дачи показаний НАБУ.

Видео дня

Семья бизнесмена уже в Израиле, дети посещают школу, а он придерживается строгой конспирации и ограничивает публичную активность. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Ткача, Миндич узнал о приезде съемочной группы почти сразу и решил максимально ограничить свою публичность: прекратил посещать рестораны и магазины, а во время прогулок носил очки и шапку.

Журналист нашел бизнесмена на пляже в пригороде Тель-Авива, далеко от его дома.

Семья бизнесмена приехала в Израиль после него, сейчас дети посещают школу, а семья живет в пригороде Тель-Авива. Сам Миндич чувствует себя в безопасности благодаря израильскому гражданству и сложности экстрадиции из страны. По словам Ткача, возвращение в Украину для дачи показаний НАБУ пока не рассматривается.

Журналист также сообщил, что Миндич может стать объектом расследования ФБР, ведь ранее полученная информация указывала на возможное расследование по отмыванию средств. В случае обращения США, Израиль теоретически может выдать бизнесмена американским властям, где сроки и условия наказания будут другими.

Кроме Миндича, в Израиле находится немало других украинских бизнесменов и политических фигур, в частности бывшие депутаты и участники дел, связанных с НАБУ. Ткач обещает в ближайшее время опубликовать полное интервью с Миндичем, а также с другими фигурантами дела МИДАС.

Операция "Мидас"

Еще 10 ноября НАБУ заявило о проведении спецоперации "Мидас" по разоблачению масштабной коррупции в сфере энергетики.

В частности, следствие установило, что участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в том числе на упомянутый выше "Энергоатом".

НАБУ заявило, что в рамках расследования задержаны пятеро из семи подозреваемых. Среди фигурантов – бизнесмен, которого следствие считает руководителем преступной организации, экс-советник министра энергетики и исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".

Первый – и есть Тимур Миндич, который на пленках НАБУ имел кодовое имя "Карлсон". Также в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и еще четверо "работников" так называемого бэкофиса по легализации средств.

Где Миндич сейчас

Уже 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против Миндича.

Но Миндич и еще один фигурант дела выехали из Украины.

В конце ноября стало известно, что правоохранители нашли талон, по которому Миндич пересекал государственную границу в ускоренном режиме. Беглец прошел пограничный контроль в пункте пропуска "Грушев".

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле на Миндича было совершено покушение. По его словам, преступники были арестованы, а сама попытка оказалась неудачной. Во время инцидента тяжело ранили домработницу, но она также выжила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!