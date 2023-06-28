'Не понимаю, почему нет': посол Китая в ЕС поддержал стремление Украины восстановить границы 1991 года

Китай не против выхода Украины к границам 1991 года. Позицию нашей страны поддержал посол КНР в Европейском союзе Фу Конг.

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Как сообщает Al Jazeera, он предположил, что Пекин может поддержать стремление Украины восстановить свою территориальную целостность 1991 года, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

"Не понимаю, почему бы и нет. Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы на это и согласились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и именно за это мы выступаем. Мы выступаем за мир и считаем, что важно достичь мира как можно скорее, разрешив разногласия за столом переговоров", – сказал посол.

Его речь прозвучала после саммита Европа-Китай, который состоялся в Брюсселе 16 июня.

Стоит отметить, что еще в апрельском интервью New York Times Фу Конг заявил, что Пекин не признает попытки Москвы аннексировать украинские территории, включая Крым и Донбасс.

Однако другие китайские чиновники вообще воздерживаются от публичных комментариев по поводу аннексии Россией украинских территорий.

Кроме того, когда в 2014 году проходил референдум Организации Объединенных Наций о признании аннексии Крыма, Китай воздержался при голосовании.

Хотя тогдашний представитель Китая в ООН Лю Цзеи сказал, что "Китай всегда выступал против вмешательства во внутренние дела государств и уважал суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Вместе с тем, Китай все еще официально не осудил Кремль за вторжение в Украину в феврале 2022 года, и союз КНР с Москвой все еще остается прочным.

"Как дружественный сосед России и всесторонний стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания", – так отреагировали в Министерстве иностранных дел Китая на противостояние ЧВК "Вагнер" и российского Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новую версию карты мира. Она предписывает вернуться к использованию китайских названий восьми городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце XIX – начале XX веков.

24 февраля в Китае обнародовали свой " мирный план" окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов. В частности, там считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

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