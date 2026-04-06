'Не надо проходить сложные процедуры': Свириденко объяснила, что изменится в закупке транспорта для военных

Украинское правительство предоставило статус централизованной закупочной организации для Агентства оборонных закупок ДОТ Министерства обороны. Это решение должно ускорить и упростить приобретение транспорта (пикапов, багги, мотоциклов, квадроциклов) для Сил обороны за децентрализованные бюджеты.

6 апреля на своем Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что нововведение должно уменьшить риски и оптимизировать процесс. Соответствующее постановление уже принято Кабинетом министров, сообщается на сайте МО Украины.

Что изменится

Новый статус АОЗ означает, что Агентство оборонных закупок само будет работать с поставщиками, определять требования и проверять их. Теперь оно имеет полномочия администрировать электронный каталог товаров Prozorro Market для оборонных заказчиков.

На первом этапе каталог будет содержать четыре категории:

новые пикапы;

мотоциклы;

квадроциклы;

багги.

В дальнейшем номенклатура будет расширяться.

Свириденко подчеркнула, что военным уже не придется самостоятельно проходить сложные процедуры. "Достаточно выбрать технику в каталоге", – заявила она.

"Подразделения Сил обороны Украины, которые за децентрализованные бюджеты выбирают и покупают необходимые товары, обычно самостоятельно проходят весь закупочный цикл. Отныне часть этого процесса берет на себя Агентство оборонных закупок ДОТ", – объяснил министр обороны Михаил Федоров.

Как писал OBOZ.UA, ранее в МОУ обновили законодательство, чтобы военное имущество, уничтоженное в бою, можно было списывать значительно быстрее и без лишней бюрократии. Обязательные акты технического состояния теперь отменены – сложные расчеты износа проводить не придется, потому что стоимость таких потерь будет фиксироваться независимо от срока эксплуатации.

