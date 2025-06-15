"Не имеем оснований страдать из-за Украины": Фицо снова против санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет настаивать на отсрочке голосования за новый пакет санкций Европейского Союза против России до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос поставок газа. По его словам, Словакия не имеет причин страдать из-за Украины.

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Фицо дал поручение министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару попросить на встрече министров 18 июня отложить голосование по санкционному пакету ЕС против России до обсуждения проблемы поставок российского газа. Об этом пишет Denník N.

"Мы хотим попросить, чтобы мы сейчас не обсуждали санкции, а сначала обсудили этот вопрос", – сказал Фицо.

По словам чиновника, возможность поставок российского газа должна прекратиться с 1 января. Поэтому Словакия хочет получить от ЕС конкретные ответы и гарантии: будут ли обеспечены стабильные запасы природного газа, удастся ли избежать стремительного повышения цен для населения.

"Словакия не имеет оснований страдать из-за Украины", – заявил Фицо.

Ранее Фицо уже заявлял, что власти Словакии заблокируют любые новые санкции ЕС против России, если они "будут наносить ущерб ее национальным интересам". Одно из таких табу для Братиславы – прекращение импорта российского топлива для словацких атомных электростанций.

Незадолго до этого заявления парламент Словакии одобрил резолюцию, призывающую правительство не поддерживать любые новые меры в отношении РФ. В то же время Братислава пока не блокировала никакие из предыдущих санкционных пакетов ЕС, включая 17-й, направленный против теневого флота Москвы.

Кроме этого, по словам Фицо, для отклонения европейских санкций против РФ ему не нужно устраивать референдум в Словакии, но если тот состоится, он поддержит его. Также он заявил, что "санкции похожи на чуму", и он "отвергает политику санкций".

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз уже работает над новым, 18-м санкционным пакетом против государства-агрессора, чтобы принудить кремлевского диктатора Владимира Путина к миру. Впрочем, в дипломатических кругах признают: вводить новые ограничения все сложнее.

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