'Не хочешь или не можешь помочь – не вмешивайся': Туск набросился на Навроцкого из-за Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил высказывания президента страны, Кароля Навроцкого, когда тот заявил, что Варшава не хочет себя видеть "младшим братом Киева". Глава правительства подчеркнул, что сегодня "международная игра" ведется за безопасность Польши и независимость Украины.

Видео дня

Об этом он написал в Twitter. Он также добавил, что если Навроцкий "не хочет или не может помочь, то хотя бы пусть не вмешивается".

"Международная игра сегодня ведется за высокие ставки: безопасность Польши и независимость Украины. Если президент не хочет или не может помочь, то хотя бы пусть не вмешивается", – пишет Туск.

Что предшествовало

Напомним, что до этого президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Wirtualna Polska отметил, что Польша как поддерживала, так и будет продолжать поддерживать Украину, поскольку это в ее стратегических интересах. В то же время Варшава требует партнерского отношения со стороны Киева, поскольку не хочет быть в двусторонних отношениях "младшим братом".

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву 19 декабря по приглашению Навроцкого, где они планируют обсудить вопросы безопасности, экономики и истории.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал слова Навроцкого, который ожидает, что Зеленский выразит благодарность за польскую поддержку в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!