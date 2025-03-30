Болтон: Трамп думает, что они с Путиным друзья, а тот считает президента США легкой добычей

Президент США Дональд Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. В частности, он уверен, что у него хорошие дружеские отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Однако главарь Кремля пользуется таким расположением американского президента и считает его "легкой добычей". Об этом в интервью Politico заявил бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон.

По его словам, у Трампа с Путиным далеко не дружеские отношения, тем не менее американский президент продолжает придерживаться этой точки зрения. Болтон подчеркнул, что Трамп строит свою политику на понимании, что, если он пойдет на уступки своим "друзьям", это поможет приблизить мир.

"Он думает, что, если он даст своим друзьям некоторые преимущества, такие как все уступки, которые он уже сделал по Украине, это поможет принести мир. Он хочет, чтобы эта война осталась позади. Он думает, что это война Байдена. Он сказал во время кампании, что этого никогда бы не произошло, если бы он был президентом", – заявил Болтон.

При этом он отметил, что для Путина президент США не друг, а "легкая добыча". В связи с этим главарь Кремля манипулирует Трампом, чтобы добиться еще больше уступок.

"Путин не думает, что они друзья. Он думает, что Трамп – легкая добыча. И он думает, что им можно манипулировать. И он манипулирует им, как, например, когда Путин сказал несколько недель назад: "Знаете, Трамп был прав, что, если бы он был президентом, в Украине не было бы войны". Ну, может быть, так, может быть, нет. Но Трампу понравилось это слышать. Потом они освободили заложника, Марка Фоули. Потом Лукашенко и Беларусь освободили еще одного американского заложника. Вот такая манипуляция в действии", – сказал Болтон.

Напомним, президенту США Дональду Трампу советуют прислушаться к своему же совету, который он дал в книге "Искусство сделки", и выйти из переговорного процесса по перемирию в Черном море.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки Митч Макконнелл обвинил администрацию Белого дома в "позорной наивности" из-за позиции в отношении войны в Украине. По его мнению, подход президента Дональда Трампа и его команды подрывает доверие к Вашингтону и оставляет Украину в опасности.

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