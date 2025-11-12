УкраїнськаУКР
Герман Галущенко. Юлия Свириденко

Между тем "отстраненный" утром министр Галущенко....

До сих пор Министр юстиции и де-юре и на официальном сайте Правительства и Минюста))))

Не держите людей за дураков: Галущенко де-юре не отстранен от должности министра

Далее текст на языке оригинала.

А знаєте чому? Тому що у Премʼєра немає права самостійно когось відстороняти) Тимчасово покласти обовʼязки максимум.

Право звільняти членів Уряду – це право виключно Ради)))

А що Свириденко може, так це – внести подання до Верховної Ради про звільнення міністра. Точніше двох треба!

Тому, Юлія Анатоліївна, давайте людей за дурнів не тримати і зробіть єдиний правильний крок, який від вас особисто зараз очікують.

