Блог | Не держите людей за дураков: Галущенко де-юре не отстранен от должности министра
Между тем "отстраненный" утром министр Галущенко....
До сих пор Министр юстиции и де-юре и на официальном сайте Правительства и Минюста))))
Далее текст на языке оригинала.
А знаєте чому? Тому що у Премʼєра немає права самостійно когось відстороняти) Тимчасово покласти обовʼязки максимум.
Право звільняти членів Уряду – це право виключно Ради)))
А що Свириденко може, так це – внести подання до Верховної Ради про звільнення міністра. Точніше двох треба!
Тому, Юлія Анатоліївна, давайте людей за дурнів не тримати і зробіть єдиний правильний крок, який від вас особисто зараз очікують.
