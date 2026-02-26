Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба". Глава венгерского правительства обвинил Киев в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране и навредить энергобезопасности страны.

Об этом стало известно из его письма, адресованного Зеленскому в Twitter. Там он написал, что украинский президент в течение четырех лет "не может принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа относительно войны России и Украины".

"В течение четырех лет вы работаете, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получали поддержку из Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", – отмечает Орбан.

При этом, как подчеркивает Орбан, президент Украины, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство. В то же время он до сих пор обвиняет Зеленского в якобы блокировании нефтепровода "Дружба", который является критическим для энергообеспечения Венгрии.

"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить большие суммы за энергоносители. Больше уважения к Венгрии!" — добавил он.

Кроме того, глава венгерского правительства утверждает, что якобы действия украинского президента противоречат интересам Будапешта и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Он заявил, что венгерский народ не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.

В этой связи он призвал Зеленского немедленно открыть нефтепровод "Дружба" и "воздерживаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии".

Напомним, ранее Виктор Орбан объявил о развертывании военных подразделений вблизи ключевых энергетических объектов на фоне прекращения поставок нефти со стороны Украины. Решение приняли после заседания Совета обороны и докладов национальных спецслужб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что разрушение нефтепровода "Дружба" является следствием действий России, а не Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Киев неоднократно восстанавливал поврежденную инфраструктуру, однако она снова подвергалась атакам.

