"Не будет длиться месяцами": у Трампа уточнили, когда хотят видеть прогресс в переговорах

В администрации президента США надеются, что Украина и Россия в ближайшие две недели покажут прогресс в переговорах, и тогда Вашингтон будет принимать решения. Также отмечают, что президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио серьезно относятся к этому процессу.

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Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире Fox News. Ведущий спросил у нее, когда же "на самом деле наступит" объявленный республиканцем двухнедельный срок, который "постоянно движется".

В ответ чиновник возразила, сказав, что на самом деле "он не двигается". В то же время, по ее словам, недавно Трамп и Рубио оба заявили, что "это не является долгосрочным делом".

"Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", – высказалась Брюс.

Она подчеркнула, что американский лидер "полон надежды" на прогресс в переговорах между Украиной и РФ, но настроен решительно. Представитель Госдепа считает, что о решительности Трампа свидетельствуют "его недавние очень агрессивные" посты в Truth Social о разочаровании Путиным и о том, что республиканец "знает, что тот чувствует, что тот изменился".

"Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует. Есть новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и Россия. – Ред.), и они (Трамп и Рубио. – Ред.) будут принимать решения в соответствии с этим", – заявила Брюс, добавив, что требования США известны обеим сторонам.

Как сообщал OBOZ.UA, перед этим лидер США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "упрямым" и выразил разочарование действиями диктатора РФ Путина. Он "удивился" массированным российским атакам на украинские города, которые произошли в минувшие выходные на фоне "активного" переговорного процесса.

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