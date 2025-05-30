"Переговоры были близки к завершению": Трамп снова выразил разочарование ударами Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "упрямым" и выразил разочарование действиями кремлевского диктатора Владимира Путина. Он выразил удивление массированными ракетными атаками России на украинские города, которые произошли в минувшие выходные на фоне активного переговорного процесса между сторонами.

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Кроме этого, Трамп считает, не только Зеленского упрямым, но и Путина, с которыми сложно договариваться. Об этом он сказал журналистам во время брифинга в Белом доме, отвечая на вопрос о ходе переговоров между Киевом и Москвой.

На комментарий журналиста о том, что его администрация "имеет дело с очень упрямым Владимиром Путиным" Трамп ответил: "А еще – с очень упрямым Зеленским". В то же время он отметил, что оба лидера ведут себя жестко, что существенно усложняет дипломатические усилия.

"Я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были очень близки к завершению... Я увидел вещи, которые меня удивили. А я не люблю, когда меня удивляют. Поэтому я очень разочарован. Мы собирались решить проблему, а потом вдруг начался ракетный обстрел... Я очень разочарован этим", – сказал Трамп.

Журналисты также попытались выяснить отношение Трампа к Путину, спросив его прямо, российский диктатор "хороший парень или плохой?". Однако президент США уклонился от ответа и лишь отметил, что прошел с ним через "много вещей".

28 мая Трамп заявил, что "очень-очень разочарован" тем, что российская армия убивает гражданских украинцев, но он до сих пор не идет на усиление санкций против России, чтобы не сорвать соглашение о прекращении огня. Он в очередной раз перед журналистами вспомнил "незлым тихим словом" своего предшественника, заявив, что "это война Байдена".

"Я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад, когда были убиты люди – посреди того, что вы назвали бы переговорами. Я этим очень разочарован. Очень-очень разочарован", – заявил он журналистам.

В ответ на это журналисты поинтересовались, что помешало Трампу ввести новые санкции против России. Он заявил, что близок к заключению сделки, поэтому не хочет ее испортить.

При этом глава Белого дома уже два месяца подряд уверяет, что дал Владимиру Путину последние "две недели" на достижение прогресса в мирных переговорах. Фраза Дональда Трампа о "двух неделях" звучит как минимум с апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что между президентом США и кремлевским диктатором Владимиром Путиным есть "мощная личная связь". Это влияет на их общение и отношения.

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