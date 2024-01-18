Названы сроки, когда в США рассмотрят вопросы финансирования Украины: почему процесс затянулся

Конгресс США может рассмотреть соглашение о финансировании Украины и безопасности границ с Мексикой уже на следующей неделе. По словам лидера республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, демократы контролируют повестку дня Сената, но добавил, что участники переговоров, вероятно, обнародуют соглашение в ближайшие несколько дней.

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Одним из главных проблемных вопросов, который тормозит принятие решения, являются разногласия по поводу полномочий президента Джо Байдена условно-досрочно освобождать мигрантов, встреченных на южной границе США. Об этом сообщает издание The Hill.

Макконнелл подчеркнул, что законодатели-республиканцы не должны упускать возможность принять пакет мер по устранению угроз национальной безопасности и реформировать национальное законодательство о предоставлении убежища и полномочия администрации по высылке. Также он добавил, что даже если республиканцы возьмут под свой контроль Белый дом, Сенат и Палату представителей после выборов 2024 года, они, скорее всего, не смогут провести реформы пограничной безопасности.

По словам Макконнелла, представители Демократической партии, вероятно, заблокируют эти вопросы в Сенате, где для принятия большинства законов требуется 60 голосов. В то же время лидер Республиканской партии признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить больше позиций по вопросу об условно-досрочном освобождении мигрантов, но выразил уверенность, что обе стороны в конечном итоге придут к компромиссу.

Кроме того, лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер повторил уверенность Макконнелла в скором достижении соглашения. Он добавил, что настроен оптимистично, и шансы добиться этого в Сенате выше, чем когда-либо ранее.

При этом Шумер сказал, что демократы в Сенате устроили своему ведущему переговорщику, сенатору Крису Мерфи "большие аплодисменты" за то, что он довел пакет соглашения до завершения.

"Принятие дополнения – одна из самых сложных задач, которые Сенат делал за долгое время, но мы должны закончить эту работу. Украина уже страдает от нехватки вооружений, и если Украина сдастся, мы будем страдать от последствий не на месяцы, а на годы вперед", – сказал сенатор.

Как известно, пакет будет включать более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности границы и обработке мигрантов, прибывающих в США.

Напомним, Палата представителей и Сенат Конгресса США пришли к соглашению по законопроекту о краткосрочном финансировании правительства. Новое постановление гласит о том, что финансирование продолжено до 1 и 8 марта.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской и Демократической партий в США достигли договоренностей по дискуссионному вопросу миграционной политики страны, который разблокирует помощь Украине. Текст соглашения может быть опубликован в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.