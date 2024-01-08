'Пришло время действовать': Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование, которое включает в себя более 60 млрд долларов для помощи Украине.

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По его словам, принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов. Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Глава государства подчеркнул, что представители Республиканской партии в Конгрессе США должны выполнить свою часть работы. Байден призвал конгрессменов прекратить угрожать приостановкой работы правительства.

Президент США подчеркнул, что финансирование критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности включает его дополнительный запрос, а именно выделение десятков миллиардов долларов для продолжения военной помощи Украине.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, перестать угрожать закрытием правительства и выполнить свою основную обязанность по финансированию важнейших приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мою дополнительную просьбу. Пришло время действовать", – говорится в обращении Байдена.

Напомним, 7 января в Конгрессе США достигли соглашения о финансировании федерального правительства на 2024 год на сумму 1,66 триллиона долларов. Законодатели сохранили финансирование ключевых программ внутренней и социальной защиты, несмотря на требования Республиканской партии сократить бюджет.

Ранее сообщалось, что сроки одобрения нового пакета финансирования Украины Соединенными Штатами Америки зависят от информации из Белого дома. Конгресс ожидает от администрации Байдена объяснения стратегии в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, заявление пресс-секретаря Госдепа США об изменениях в поддержке Украины не следует трактовать как намерения Вашингтона помогать меньше. В США очень хорошо понимают, насколько важно поддерживать Украину на пути к победе, ведь это инвестиция в национальную безопасность Америки.

Накануне в СМИ появилась цитата спикера Госдепа Мэтью Миллера о помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится помочь Киеву в развитии собственной военно-промышленной базы.

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