В Конгрессе США достигли согласия относительно нового проекта временного финансирования правительства – СМИ

Палата представителей и Сенат Конгресса США пришли к соглашению по законопроекту о краткосрочном финансировании правительства. Новое постановление гласит о том, что финансирование продолжено до 1 и 8 марта.

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Примечательно, что к такому соглашению в Конгрессе США пришли незадолго до первого крайнего срока финансирования – 19 января. При этом второй крайний срок финансирования правительства заканчивался 2 февраля. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, текст резолюции может быть опубликован уже вечером 14 января. Также представитель лидера сенатского большинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявили, что они достигли соглашения по основным показателям расходов, что является первым шагом в процессе финансирования федерального правительства.

Известно, что эти цифры включают 1,59 триллиона долларов на 2024 финансовый год, из них 886 миллиардов долларов на оборонные расходы и 704 миллиарда долларов на расходы, не связанные с обороной. Кроме того, Шумер и Джонсон договорились о дополнительной сделке на сумму 69 миллиардов долларов, которая будет направлена ​​на внутренние расходы, не связанные с обороной.

Стоит отметить, что некоторые члены Республиканской партии в Палате представителей раскритиковали эту договоренность. При чем часть конгрессменов настаивали на внесении изменений в пограничную политику в обмен на отказ от закрытия правительства.

По информации издания Politico, новый пакет финансирования позволит федеральным агентствам работать в двух разных временных рамках, как и нынешний временный интервал. По словам источника, знакомого с предложением, финансирование некоторых федеральных агентств истечет 1 марта, а финансирование других – до 8 марта.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддерживает план, который необходим для завершения подготовки списка из 12 законопроектов о расходах на текущий финансовый год. Однако второй подход почти наверняка потребует значительной поддержки демократов, чтобы пройти через Палату представителей, в то время как консерваторы возмущаются республиканцем из Луизианы за то, что они заключили сделку с лидером сенатского большинства Чаком Шумером о рамках государственного финансирования на финансовый год, который начался 1 октября 2023.

При этом Джонсон заявил, что он намерен придерживаться этих рамок, несмотря на попытки республиканских сторонников жесткой линии отказаться от соглашения в пользу более консервативного предложения, которое было бы обречено на провал в Сенате.

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